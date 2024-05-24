馬來西亞發明展 朝陽科大獲佳績

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2024第35屆ITEX馬來西亞國際發明展在吉隆坡公布獎項，今年計有20個國家近千件作品參賽，其中，朝陽科技大學四件參賽作品全數獲獎，勇奪二金二銀一特別獎的好成績。朝陽科大校長鄭道明表示，師生發明作品在國際發明展上嶄露頭角，迄今已榮獲80金、112銀、46銅及38特別獎之佳績，其中多件作品已與廠商洽談專利技轉，未來將進一步輔導獲獎學生團隊創業。

榮獲金牌的作品「AIoT智慧電梯控制邊緣運算裝置」，為朝陽科大資訊與通訊系師生林子怡及邱識瑋的發明，主要是利用智慧影像辨識技術，當電梯空間滿載時，裝置會直接導引電梯至目的樓層，避免無謂的停靠，並可透過無線通訊發送訊號通知正在等待的乘客，提高運載效率並降低能源消耗，實現SDGs永續發展目標。

獲得金牌及印尼特別獎之作品「穿戴式下肢靜脈瓣膜功能檢測裝置」，為資訊工程系劉省宏老師指導之學子林明煌及蔡名曜所研發，利用光學陣列感測器偵測靜脈的容積反應，讓民眾可以提前判斷下肢靜脈瓣膜是否異常，同時為遠程醫療提供重要參考，提早預防惡化。

應用化學系學生許登翔則以作品「循環材料應用於綠色塑木之開發」獲得銀牌，由石燕鳳老師指導，將廣泛用於室外鋪板、棧板及門窗之塑木，加入經過熱處理的廢棄人造大理石粉末，成為有涼感效益的塑木複合材料，可有效降溫10度以上，降低高溫對於人體的傷害及減少空調的用量，同時避免廢棄物造成環境問題。

另外，榮獲銀牌的「壓電複合材料應用於航空撞擊壓力感測器」由資通系師生高銘政、鄭煜輝、謝長諺、林志杰研發。該作品製作可彎曲且具壓電特性的撞擊偵測壓力感測器，塗覆於航空器外部殼體，能有效偵測包括飛鳥撞擊等外部撞擊或潛在應力損壞。這項技術提升了航空器在飛行過程中的安全性和可靠性，為跨領域發明的一大突破。