中埔產業園區 第三期招商啟動

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

位於嘉義的中埔產業園區，交通地理位置優越，園區附近有大埔美精密精械園區、嘉太工業區、新港工業區、民雄工業區、頭橋工業區等，藉由上下游產業整合，可強化既有產業並串聯整個嘉義科技及產業園區廊帶，對於嘉義整體的產業布局占有重要的地位。未來將和嘉義科學園區形成前瞻數位醫療、精準照護、智慧載具、智慧機械、智慧農業等產業群聚，帶動整體嘉義產業結構的轉型發展。

因應台商回台及企業擴大投資，為解決用地需求，提供產業發展所需空間，促進產業群聚及地方產業升級，行政院於109年5月22日核定「配合台商回台土地需求中南部產業園區開發方案」。由經濟部與台糖公司採合作開發園區方式，開發台糖土地提供完善的產業用地，核定設置嘉義中埔產業園區增加產業用地，自111年起開始招商後，每期公告發布就幾乎滿租，今年5月20日於嘉太產業園區服務中心舉辦中埔產業園區第一區第三期招商說明會反應熱烈，吸引眾多廠商前來洽詢投資。

尤以半導體龍頭企業進駐嘉義的效應之下，投資回嘉儼然已經成為產業界最熱門的話。中埔產業園區鄰近嘉義市區及台82線中和交流道，距嘉義系統交流道（國1）及水上系統交流道（國3）及台82線僅約3-5分鐘車程，可在20分鐘內抵達嘉義高鐵，交通極為便利。公共設施規劃完善，進駐廠商更享有在公告時程內完成建廠並取得使用執照，即可享有前兩年免租金的優惠方案，對廠商來說是一大投資利多。

目前第一區第三期持續招租中，如有租地設廠需求，相關問題可請洽義力營造招商專線：（05）268-5659。