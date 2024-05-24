外貿協會FUN!嗜100夏日嘉年華 7/19世貿登場

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外貿協會將於7月19日至21日在臺北世貿一館推出以手作體驗及收藏嗜好為雙主軸的「FUN!嗜100（Hobby ＆ Fun Festival）」夏日嘉年華會，現場將展出多元的手作材料及成品、二手古物及創客體驗，並辦理DIY手作課程及趣味主題活動，邀請全臺親子、學生及上班族趁暑假一起FUN手作、FUN膽玩。

該展匯集多家指標性DIY手作廠商，集結臺灣最大手藝代理商隆德貿易公司及立家手創館，展出如Clover、Olympus、Cricut等歐美日人氣手作工具品牌；同時邀請全臺規模最大的二手、古物跳蚤市場「台北蚤之市」主辦單位西村文化創意事業公司合作，展出玩具模型、臺日古著、黑膠唱片、底片攝影等，並辦理名人愛心義賣及古董老車主題展示，有待民眾發掘驚喜。

主辦單位辦理DIY手作體驗課程，邀請來自日本的國際知名馬賽克織補藝術家MIMURA老師，以及有「羊毛氈界吳寶春」之稱的包‧手作羊毛氈老師現場講習，讓手作愛好者和有興趣的民眾一同體驗國際級大師的精湛手藝，享受DIY樂趣並帶走獨一無二的手工作品。

展覽期間將辦理多項親子共融的有趣主題活動，由新北市教育局以「新北創客大師 MAKER X MASTER」為主題，呈現創客教育成果，並帶來由海科館STEAM海洋科技創客教材，及國立教育廣播電臺研發的麥寶電波錄音體驗，讓參觀者發揮創客精神、揮灑創意。

該展攤位申請將於6月14日截止，報名資訊可至官網（www.hobbynfun.com.tw）查詢。