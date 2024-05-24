CDGCDGCDG台灣首店插旗微風南山 163braces新衣上身展帥氣一面

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歌手163 braces近期積極到校園演出，但也不時會出席時尚活動，23日便出席CDGCDGCDG台灣首店開幕活動，身穿品牌最新的尼龍運動夾克，搭配辮子造型展現出甜酷的時尚氣息，「我身上這件夾克帶點低調光澤的緞面質感，有種春夏輕盈的感覺，光線下亮面又不會過於高調的設計，和我自己很喜歡的風格很像。」而同公司的歌手王謙則分享對品牌2024春夏系列，最喜歡的單品是中國風立領襯衫。

CDGCDGCDG是日本設計師川久保玲負責的Comme des Garçons，於2018年時推出的副牌，主打潮流風格、簡約設計，同時在價位上也較為親民，短袖襯衫、T-Shirt約在2000至4000之間、鞋款在4至5000之間，品牌中高單價的單品如教練外套、運動夾克等則在萬元上下。

此次CDGCDGCDG進駐微風南山二樓，為台灣首間、全世界第六間專賣店。店裝方面，品牌以層板疊加營造出宛若走入鞋盒般的空間，走入店內便被滿版Logo環繞，搭配流線型的收納櫃，品牌強調的「前衛、破格」油然而生。

此次進駐台灣首波單品，以該排標誌性的極簡、中性風格單品為主，如男女款T-shirt、⻑袖衛衣、教練夾克、⻑版風衣等街頭感，部分漁夫帽、後背包等配件，鞋款方面則有日前在潮流界相當火紅的CDGxVANS聯名款。