暈船踏上歌手路 屁孩Ryan可跩可宅、能唱能演

對於屁孩Ryan這個名字你或許不熟悉，但只要〈她gucci的時候眼淚總是prada prada的dior〉、〈陷阱妹〉這兩首曾在大學生間引起熱議的歌曲一播，相信你也會對他留下印象，在成為饒舌歌手前，他因為對演員的憧憬考上北藝大戲劇系，後來因為朋友慶生以饒舌風格寫下的生日歌被轉發，才開始思考音樂這條路，他幽默地說「我長得不帥、演技也不突出，本想去饒舌圈混一下再空降，結果我太容易暈船，後來就愛上饒舌了。」

屁孩出道就到對岸參加選秀節目《中國新說唱》並擠進46強，之後也在台灣參加過《聲林之王2》，比較兩岸選秀的差異，他坦言在台灣比較輕鬆，「因為我剛出道就過去，所以本來就特別緊張，（在那邊）隨便一個人都是省的驕傲、競爭很激烈。」或許是經歷過參加《中國新說唱》擠進46強，節目播出比賽片段全被剪光的經驗，也或許是有了選秀經歷之後，在參加《聲林2》，反倒讓他不過於計較得失心、更加享受舞台，之後隨之推出的首張專輯《屁文觀止》，也有不少歌曲被嘻哈迷傳唱。 雖說他自嘲自己是「暈船走上嘻哈路」，但也是因為他本來就對饒舌有興趣才能夠說「混」就「混」、靈巧轉換，或許也是因此他的歌曲風格很難被定義，或許沒有既定的風格就是他的風格吧。如果只聽他的創作、在節目上的表現，屁孩Ryan給人的第一印象就是「屁孩」，不過實際上採訪下來可以發現，他是對許多事物有獨到見解的人，也正因如此他的創作沒有框架、特定風格，「我的歌很亂、違反綱紀」是他對於自己創作的解釋，也是他之所以取名為「屁孩」的緣故，本身自帶幽默感、有時也會露出些許稚氣表情、話語，的確讓人感覺像個孩子，不過有時會更符合名字給人的印象，他有時也會刻意演繹屁孩的形象，「但是那也只是我的其中一個面向。」 嚮往演員則是他的另一個面向，去年他參與電影《詐團圓》的拍攝一圓演員夢，不過當時他曾因饒舌歌手、演員間的身份落差感到混亂;前者可以自我的抒發自己，但後者則要成為劇情角色的載體，抽離自我進入才能演活角色，因此找到這之間的平衡與連結，是他目前仍在努力的方向。

「連結」一詞，也是他創作時的關鍵字之一，雖然他的部分作品是不少年輕人朗朗上口的，但由於畢業後就投身饒舌歌手的工作，不論是去對岸參加《中國新說唱》，或是後來的《聲林之王》，都讓他和一般大眾的日常有所區別，「有段時間會覺得自己越飄越遠了，所以開始認真生活，可能透過和別人聊天、觀察路人，把心情寫成歌。」就像他的上一張專輯《超普通明星》中〈繩索跳躍者〉，他把沈迷跳繩的心情融入在歌曲之中。

同時這也是他的時尚觀，他認為時尚與演戲十分相像，當你與身上的服裝有所連結，就能自然而然地散發自信，「我喜歡那種『心中真的認同，我真的在駕馭這套衣服』所呈現出來的感覺。」不論是跩跩的嘻哈歌手風格，又或是近期流行的宅宅Geek風。對於未來要在哪個領域耕耘、要嘗試什麼樣的風格屁孩沒有特別受限，就如同他在我們Yotube新單元「CT Talent Hub」所說的「我演、歌、主持都可以接，可鹹可甜。」期待他之後還會呈現出什麼樣的面相給大眾看。