波音領頭跌 道瓊狂瀉600點 輝達逆勢漲9.3％刷新高

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聯準會會議紀要暗示高利率將維持更長時間，復以美國最新數據均顯示經濟持續強勁，再度為市場的降息預期潑冷水，華爾街股市23日高開後下行，道瓊工業指數開盤小漲20點，隨後迅速轉跌，科技股普遍自高位滑落，工業股也在波音領頭下挫跌，道瓊終場跌幅在尾盤擴大至600點以上，三大指數連續二日齊收黑。

道瓊工業指數重挫605.78點，或1.53％，收39,065.26點；標普500指數下挫39.17點，或0.74％，收5,267.84點；那斯達克指數跌65.51點，或0.39％，收16,736.03點；費城半導體指數下跌0.83點，或0.02％，收5,125.98點。

數據方面，多項美國數據於周四出爐。據標普全球公布的報告，美國5月製造業製造業採購經理指數（PMI）初值由3月的50升至50.9，高於預期49.9，服務業PMI則由4月51.3急升至54.8，遠高於預期51.2。

5月綜合PMI初值由3月的51.3升上54.4，創2022年4月以來新高，顯示經濟活動顯著擴張，期內衡量輸入價格的指標也攀抵去年9月來次高、工廠投入價格以一年半來最快速度上漲，在在顯示物價壓力上漲、通膨升溫。

美國4月新屋銷售減少4.7％至以年率計63.4萬間，遠低於市場預期的67.8萬間，反映高利率壓抑市場銷售，期內，房價中位數攀升3.9％至43.35萬美元。

勞工部也於同日公布，上周首次申領失業金救濟人數減少8,000人，報21.5萬人，低於預期的22萬人；截至5月11日為止，持續申領人數則增加8,000人至179.4萬人，略高於原先估計的179.3萬人。

在PMI數據出爐後，美國公債價格跳水、殖利率拉升，對利率敏感的2年期美債殖利率抽升8.56個基點至4.9546％，10年期美債殖利率最多抽高7.47個基點，報4.4964％。

政經方面，聯準會於22日公布最新會議紀要，內容顯示官員認為需要更長時間才能對通膨降至目標有足夠信心，更有多名官員暗示，倘若通膨未有進一步降溫，他們願意再次升息。根據CME的Fedwatch工具，市場預估今年降息2次或以上的機率僅5成，較上周明顯有所下跌。

個股方面，人工智慧（AI）晶片領頭羊輝達（Nvidia）的上季業績表現亮眼，營收大幅成長逾260％，且本季銷售前景樂觀，並宣布進行股票1拆10的股票分割計畫，帶動股價狂飆9.32％，收報每股1,037.99 美元，站穩1,000美元大關，市值來到2.55兆美元。

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）23日出席在巴黎舉行的 Viva Technology科技會議，他表態反對美國對中國電動車徵收關稅，強調特斯拉在中國市場擁有很好的競爭力，並稱壓制自由貿易或扭曲市場的作為絕非好事。特斯拉周四下挫3.54％，股價來到173.74美元。

波音財務長周四表示，第二季的現金消耗預估會較第一季更差，全年淨現金流量可能出現負數，另外因中國民用航空局要求該公司提供其所有機型駕駛艙語音記錄器所用的電池，因此將推遲向中國交付飛機。波音股價跳水7.55％，股價來到172.21美元，為跌幅最大道瓊成份股。

龍頭科技股23日承壓，蘋果挫4.02美元，跌幅2.11％，收報186.88美元；Alphabet收黑2.94美元，跌幅1.65％，收報175.06美元；亞馬遜下滑2.08美元，跌幅1.14％，收報181.05美元；微軟下跌3.52美元，跌幅0.82％，收在427.00美元；Meta收挫2.00美元，跌幅0.43％，收報465.78美元。

台股ADR方面，台積電ADR揚升0.94美元，漲幅0.60％，收報157.09美元；日月光ADR上漲0.05美元，漲幅0.46％，收在10.99美元；聯電ADR則下滑0.08美元，跌幅0.92％，以8.57美元作收。