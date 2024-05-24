5／24盤前》南亞、三商壽等15檔低位階股 八大官股券商出手買

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台股今日盤前掃描的重點新聞如下，僅供參考：

利多因子：

●台積電23日舉行年度技術論壇台灣場次，侯永清及張曉強兩大資深副總暨副共同營運長同聲看好AI高效運算需求。侯永清指出，AI加速器需求年增2.5倍，2030年全球半導體產值上看1兆美元，台積電將成最大受惠者；張曉強表示，半導體黃金時刻已到，這是20年來最令他感到興奮的時候。

●半導體製程難度增加，台積電宣示將在既有OIP（開放創新平台）基礎上，強化記憶體、載板、測試及OSAT（專業封測代工）角色。台積電歐亞業務資深副總暨副共同營運長侯永清指出，在HBM（高頻寬記憶體）、CPO（共同封裝光學）加入之後，將提供晶片至封裝的完整整合方案，強化後段製程3D Fabric（SoIC、CoWoS和InFO）角色。

●台積電南京廠出口許可屆期危機解除，台積電23日證實，近日已收到美國商務部核發之「經認證終端用戶」（Validated End-User, VEU）授權予台積電（南京）有限公司。目前南京廠主攻成熟製程的16、28奈米為主，不過為滿足客戶需求，將持續進行擴充，取得美方正式授權後，未來不需逐筆審查，維持目前生產現狀。

●輝達財報亮眼、宣布1拆10股票分割利多，激勵23日台積電強漲及台股加權指數第一盤以21,668點新高開出，雖有短線獲利賣壓、大陸宣布實施軍演等，大盤指數急殺192點並翻黑，但台積電強勢上演一個人武林，以漲1.27％、875元收盤價新高，推升台股收21,607點新高上漲55點。

●受惠於AI晶片需求火爆，輝達公布第一季營收與獲利不僅擊敗市場預期，並且預告第二季銷售前景仍將表現強勁，此外宣布將進行1拆10的股票分割，現金股利在股票分割後將提高150％至每股0.1美元。累計年初至5月22日為止，輝達股價已經狂升超過9成，市值也暴增到2.3兆美元上方，僅次於微軟與蘋果，為美國市值第三大公司。

●輝達上季財報表現強勁、超乎預期，不僅確立其AI晶片龍頭的獨霸地位，更證明AI熱潮持續火熱。執行長黃仁勳（Jensen Huang）表示，市場對於輝達AI晶片的「需求非常強勁」，新一代Blackwell晶片可望帶來新一波成長。

●全球AI領頭羊輝達公告財報後，盤後股價大漲6％，突破千美元大關、登歷史新高，摩根士丹利證券指出，現在離AI高峰還早，有助維繫投資人對亞洲AI供應鏈信心，台廠中特別看好台積電、京元電、緯創、川湖、鴻海。

●輝達（NVIDIA）財報展望正向，激勵AI概念股獲多方買盤敲進，牽動高價股資金版塊挪移。千金指標股緯穎23日股價大漲逾半根停板，收2,740元，以20元差距超車世芯-KY，登上股后寶座，累計今年來漲幅達50.14％。

●緯穎人事異動，23日宣布董事會通過總經理人事異動案。原公司總經理暨執行長張順來因健康因素，將轉任Technology Advisor（技術顧問），公司另聘原緯創旗下事業群總經理林威遠擔任總經理，此一人事異動案將於6月1日起正式生效。

●輝達股價創新高，帶動所有相關投資起飛，統計今年含「輝」量高、4月底前10大持股中有含輝達的12檔ETF，除富邦未來車（00895）、國泰費城半導體（00830）漲幅逾3成，其他像兆豐洲際半導體（00911）、統一FANG+（00757）、國泰北美科技（00770）、元大全球AI（00762）等漲幅皆逾2成。

●受惠輝達第一季財報優於預期，台股AI族群蠢蠢欲動，台積電23日再次上演一個人的武林，帶動指數與自身股價雙創歷史新高。法人表示，市場資金流入大型權值股，短打部隊獲利了結賣壓增強，不少中小型AI族群漲勢在盤中收斂或轉跌，大盤上下振盪接近200點，當前基期較低、二、三線的中小型股，計有聯強（2347）、臻鼎-KY（4958）等12檔，可望挾AI題材在後續資金輪動中表態。

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●台股衝上天，連日創高，23日加權指數站上21,600點，惟在1,400多家上市櫃10年以上個股中，卻有205檔被打趴，股價仍低於10年線，法人建議留意產業景氣有望回溫、獲利落底的低位階股，南亞（1303）等台塑五寶及台苯（1310）等15檔。

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●輝達（NVIDIA）財報與展望優於市場預期，盤後股價飆破千美元大關，帶旺成分股中含有「輝達」的原型ETF漲勢，其中，包括富邦未來車（00895）、凱基全球菁英55（00926）、統一FANG+（00757）、國泰費城半導體（00830）等14檔高含「輝」量ETF更是隨之飛上掛盤來新高價。

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●台股23日收盤小漲55.6點、0.26％，金融股23日不敵賣壓，下挫0.72％，僅京城銀、第一金、玉山金、中信金、永豐金五檔金融股收紅，其他金融股回檔修正，觀察金融股表現，明顯跟國民ETF元大台灣價值高息（00940）高度相關，除中信金是原本成份股外，其他四檔都是近期新增的成份股。

●解放軍東部戰區發動環台軍演。賴清德23日首次以三軍統帥身份赴桃園勗勉「海軍陸戰隊66旅」時表示，他的責任就是保家衛國，維護全體國人生命財產安全，會和國軍站在第一線，共同守護國家安全。國防部長顧立雄則說，國防部已成立應變中心，掌握情況及因應。

●大陸宣布進行23、24日展開「聯合利劍－2024A」軍演，是新總統賴清德上台後首度舉行軍演，不過台股23日老神在在，國際資金並未出逃，反倒買超台股166.83億元，外資分析師說，大陸近年數度軍演，市場反應愈來愈穩定，只要雙邊沒有擦槍走火，都以平常心看待。

●總統賴清德就職演說引來對岸大力批評，陸委會副主委梁文傑兼發言人23日強調，不必過度解讀。新政府在兩岸政策上秉持「四個堅持」，不卑不亢、維持現狀，「從蔡總統到賴總統，政策跟立場都是一貫的」。梁文傑還呼籲對岸，就陸生與陸客問題與我方溝通。

●新AI應用百花齊放，AI PC及AI手機規格陸續曝光，搭載記憶體容量大幅升級，市場人士點名，手機記憶體主要受惠廠商為美光及鎧俠；PC記憶體受惠廠商為美光、SK海力士、三星，SSD部分則看好群聯、威剛。

●國內外股市衝新高，富邦人壽首季實現股票資本利得逾328億元，是去年同期的2倍以上，創八季的單季新高，國內外股票投報率都逾19％；但由於股價已在相對高點，今年富壽對台股將不是「坐等股息」，而是尋找「成長股」、「區間操作」，即以實現資本利得優先。

●在獲利及淨值回升下，富邦人壽23日公布2023年隱含價值（EV），換算富邦金股數的每股隱含價值達71.5元，去年底富邦金收盤價為64.8元，等於去年底光靠富邦人壽，就應讓富邦金股價超過71.5元，亦是2022年每股EV下降至64.4元後，重新恢復成長。

●富邦金控首季稅後淨利逾304億元，已是去年同期的1倍以上，富邦金總經理韓蔚廷23日在首季法說會上表示，下半年金控獲利有三大變數，一是美國聯準會（Fed）利率政策，二是大陸經濟表現，三是11月美國總統大選結果，都會彼此牽動，影響全球及金融業獲利。（中性看待）

●壽險業討論多時的外匯準備金新方案，保險局本周已向金管會主委彭金隆報告相關方向，同意壽險公會送案，預計最快24日將建議案送交金管會，待彭金隆檢視後拍板。方案將採自願申請制，有助壽險公司迅速累積外匯準備金，逐步調降避險部位，省下避險成本。

●新台幣匯率近期走揚，壽險業機動拉高避險比重。富邦人壽23日即表示，4月中開始美元走弱、新台幣反彈，動態管理調整避險部位，稍微拉高避險比重，但目前預估美國聯準會（Fed）第四季降息，今年避險成本還在可控範圍內。

●永豐金控總經理朱士廷23日在法說會中表示，未來經營策略軸心是提升銀行和證券的競爭力和績效，同時在現有事業體外，找到其他獲利來源，標的聚焦在國內和東南亞，不排除會再有其他合作或併購機會。

●萬海航運總經理謝福隆23日在線上法說會表示，進入5月歐美補庫存，貨櫃運輸需求提升，部分碼頭出現擁擠，加上客戶為降低運價上漲衝擊提早出貨，歐洲旺季提早到5月開始，在艙位緊張下，帶動運價走揚。若短期無法解決，運價將獲得支撐，高運價可能延續到第三季。

●儒鴻董事長洪鎮海23日在法說會指出，今年營運將從谷底回升，趨勢相當明顯，接下來進入旺季，看多營收表現；他說，到年底前，除9月有季節交換干擾外，其餘每月營收都會超過30億元。市場樂觀儒鴻今年營運「逐季成長」。

儒鴻今年前四月營收105.01億元、年增16.25％，其中成衣營收占比63％、針織37％。

●新任勞動部長何佩珊23日首次到立法院備詢，對朝野立委關心Uber Eats併購foodpanda台灣外送事業，市場恐遭壟斷，她掛保證，29日將展開第三方外送平台對話會議，站在勞工立場保障外送員權益，並要求公平會納入勞動部意見。

●高雄住宿及餐飲業在演唱會經濟帶動之下，去年銷售額創下929億元的歷史新高，今年高雄演唱會經濟將持續發威，包含高雄啤酒音樂節、韓國男團HIGHLIGHT及多組台灣本土樂團下半年接力開唱，光是7、8月暑假檔期至少就有八場演唱會活動在高雄舉辦，近期「接招合唱團」也宣布下半年在高雄開唱。

●離岸風電大廠沃旭能源，23日宣布攜手台灣供應商，成立「亞太風電新技術聯盟」，成員包括林同棪工程顧問公司、華新能源電纜系統公司、世紀離岸風電設備公司，及台船環海風電工程公司－「環海翡翠輪」等單位，將全方位提升本土供應鏈技術和量能，累積國際競爭力，一起打離岸風電的亞太盃。

●接下「天下第一部」的新任內政部長劉世芳23日表示，上台後將鎖定兩大任務，一是推動「打詐四法」、二為加速「百萬社宅」。尤其是打詐的法制完備，她指出，民眾對詐騙犯罪深惡痛絕，當前警政單位並非無法查緝詐騙，而是缺少法律利器，因此要力推「打詐四法」通過審查以回應民意。她還強調，將加速盤點全國土地資源加速興建社宅，並擴大與地方政府合作，達成總統賴清德百萬社宅的政策目標。

●高房價為民怨之首，居住正義如何落實備受關注。內政部次長董建宏23日表示，國內房屋自有率高達八成，但仍期待住宅價格要合理，為了讓年輕人住得起、住的安心，會盤點經費採取措施，「有機會讓大學生租金補貼常態化」，減輕學生住宿費用。

●卓內閣23日首次召開行政院會，由國發會針對當前經濟情勢與對策提出報告。對於今年經濟成長率目標設定為3.5％以上，顯示政府促進經濟發展的決心。國發會副主委高仙桂強調，「可確保接下來景氣穩健復甦」，近日將公布的4月景氣燈號保底綠燈。

●AI商機吹大風，經濟部23日公布4月工業生產指數為87.7、年增14.61％，製造業指數為87.3、年增14.9％，兩指數均連兩紅，預計全年工業生產指數正成長機率相當高。與此同時，批發業4月營業額達1兆614億元，年增率16.2％，較去年同期明顯成長，同樣受惠於AI商機。

●新任交通部長李孟諺23日指出，他上任後將以推廣觀光為首要任務之一，持續推動今年1,000萬觀光客來台的目標，兩岸觀光新方案預計5月底出爐。此外，他也將「緊盯台鐵」列為重點，至於票價調漲一事則表態支持。

●在德國經濟復甦的帶領下，歐元區5月綜合採購經理人指數（PMI）攀升至52.3的12個月高點，此為連三個月擴張，顯示商業活動加速復甦。美國綜合PMI大幅攀升至54.4、創25個月新高，主因是服務業表現絕佳，這也為第二季經濟穩健增長寫下好兆頭。

●韓國政府23日表示為加強韓商實力去面對競爭激烈的全球晶片製造業，因此要推出26兆韓元（約190億美元）綜合性補助方案，遠超過財長崔相穆在月初提出逾10兆韓元補助的初步構想，以支持韓國晶片供應鏈的發展。

●領軍生成式人工智慧（AI）的OpenAI與華爾街日報母公司新聞集團（News Corp）在22日宣布達成內容授權協議，五年內交易總值可能超過2.5億美元，象徵科技和新聞兩大領域的歷史性合作。新聞集團股價應聲飛漲7.1％。

●輝達合作夥伴、雲端資料分析業者Snowflake在22日公布的上季財報也傳來喜訊，隨著大型客戶數量的成長，上季營收激增逾3成，其執行長拉馬斯瓦米（Sridhar Ramaswamy）並預告和輝達之間的合作將更加密切。

●高盛分析指出，對沖基金在2024年第一季開始減持「科技七雄」（Magnificent Seven），轉向關注更廣泛的人工智慧（AI）概念股，加碼投資晶片設計、電力和銅礦等企業。（中性看待）

●暌違四年多的中日韓領導人會議將於26日至27日在韓國首爾舉行，由中國國務院總理李強、日本首相岸田文雄、韓國總統尹錫悅出席會談。外界關注的焦點是，三方會否將透過本次會議，同意重啟中日韓自由貿易協定（FTA）談判，並就各領域加強合作及磋商。

●大陸手機大廠小米集團23日港股盤後公布財報，受惠於手機及IoT（物聯網）產品出貨強勁，第一季營收年增27％至人民幣（下同）755.1億元，優於市場預期的733.88億元。期間內經調整淨利年增100.8％至64.9億元，不僅創下歷史新高，更優於市場預期的51.08億元。

●全球電動車巨頭特斯拉（Tesla）在大陸另一個重要投資案：特斯拉上海儲能超級工廠，開工儀式於23日在臨港舉行，預計2025年第一季投產。活動現場上，特斯拉還與臨港集團完成大陸首批超大型商用儲能電池Megapack的簽約。

●新青安房貸持續助攻，銀行局23日公布，4月國銀房貸再增887億元，建築融資亦增131億元，若此速度不減，國銀房貸加計土建融餘額，5月即可望突破14兆元，再創新高峰。

●新青安房貸去年8月上路以來，成效頗佳，外界質疑不肖炒房客會利用新青安來炒房。官員強調，青年安心成家貸款上路是朝野共識，不會因被質疑炒房而提前收傘，財政部次長阮清華日前亦在立法院財委會承諾，會加強相關資料勾稽，另公股銀主管表示，將持續強化貸後管理。

●開發金控2023年年報及前十大股東出爐，2022年掉出前十大股東的緯來電視，2023年重返前十大，至今年4月16日，開發金前十大股東中，緯來電視持有1.5億股、比重0.89％，居第九大，代表人正是近期宣布為凱基銀行董事的影一製作所執行長暨緯來董事長李鐘培。

●被減薪30％、為期一年，新光人壽董事長魏寶生「認了」，原本其對外宣布要對金管會4月的行政裁罰提出訴願，且經新光人壽董事會通過，但考量5月20日金管會新舊主委已交接，加上訴願要耗費彼此大量人力答辯，魏寶生向新壽董事會建議「緩議」，本周訴願期限將至，即魏寶生放棄提訴願。（中性看待）

●全球知名應用軟體公司SAP，全球執行副總裁、大中華區總裁黃陳宏22日指出「AI是顛覆性的技術，帶來前所未有的挑戰和機會，企業都需要制定商業AI策略」。SAP重新定位為商業AI公司，希望成為AI時代企業最佳賦能夥伴。

軟體大廠SAP在2023年時宣布進駐高雄亞灣，成立ESG暨AI研創中心，該中心將於2024年7月份開幕。SAP全球執行副總裁暨大中華區總裁黃陳宏透露，這是SAP全球第一個ESG暨AI研創中心。

●共軍宣布於金馬台周邊軍演，值此敏感時節，傳出美國電動車大廠特斯拉已告知供應商，希望最快明年可以在台灣和中國大陸以外地區生產零件，惟連接器供應鏈多半表示，並未接到相關通知，且強調全球化的布局原本就在進行中。

●半導體探針卡和測試設備商旺矽董事長葛長林23日表示，目前公司訂單滿手、產能供不應求，目前整體訂單出貨比（B/B ratio）超過1.3，以目前接單及營運情況來看，今年前三季營運可望逐季成長，全年營運表現也可望優於去年水準。

●防詐及資安公司走著瞧－創因有重大訊息待公布，證交所公告其上市普通股5月24日起暫停交易。走著瞧表示，此次有公司重要布局相關消息，預計24日上午召開董事會，如果案子順利通過，將於24日下午於證交所召開重大訊息說明會。（中性看待）

●明基佳世達集團旗下AI公司DSIGroup（典通）推出ConPer Eagle智慧潛客辨識系統，協助全台超過30萬家實體零售通路數位轉型，解決零售業者普遍面臨銷售人員流動率高、培訓及經驗累積曠日廢時等經營痛點。

●科科科技十年磨一劍，大啖日本數位轉型商機，23日宣布跨產業連奪大單，在日本新推出的「BlendVision AiM」AI多媒體服務，短短一個月，贏得補教產業巨頭Takamiya Gakuen Yoyogi Seminar、客服中心領導品牌Altius Link、數位行銷公司PLAN-B Marketing Partners等客戶使用。

下一步，科科科技劍指零售業、翻轉音樂產業。科科科技協助日本IT音樂服務企業Recochoku，打造音樂發行平台「MUSIC ONE」一站式解決方案，將大力推動日本音樂產業的數位轉型。

●為提高建築安全性，亞泥轉投資的亞東預拌23日宣告重要突破，所生產的高性能混凝土（HPC, High Performance Concrete）能提高建築的耐震性和耐久性，並獲正在興建中的台北雙星大樓經過嚴格檢驗通過，正式簽約採用。

●IKEA青埔店全棟出售回租二～六樓，買家是全聯。全聯董事長林敏雄年初透露，旗下量販通路大潤發將進駐IKEA青埔店一樓至地下一樓，已著手進入工程階段，這也是繼內湖、嘉義之後，大潤發與IKEA合作的第三店。

●《住展雜誌》23日最新調查指出，下半年北台灣將有不少重磅級指標建案登場，其中北市東區的璞園新案，開價可望叩關每坪200萬元豪宅線，新北新板特區也有三輝新案看齊每坪百萬元大關，新竹則有竹北高鐵特區的鴻柏新案，推估每坪開價將站上8字頭，房市主秀才要登場。

●江申（1525）躋身小米電動車概念股，總經理曾烱誌23日於法說會報喜，表示本業及大陸轉投資皆有好消息，受惠訂單增溫，近日已啟動周六加班，營運表現在第一季已落底，第二季將逐季翻揚；轉投資部分，福州福享透過寧德時代出貨給小米汽車，於第二季已開始出貨，打入小米SU7電動車供應鏈。

●裕融（9941）積極進行資產品質調整見效，23日於法說會指出，延滯率高峰已過，授信品質及呆帳都將逐季改善好轉。此外，裕融處分裕隆汽車金融（中國）獲北京主管機關核准後，預期最快6月完成交割，第三季匯回入帳。

●帆宣（6196）2024年第一季營運因季節性因素降溫，預期第二季營收可望小幅加溫，且毛利率可望回升，市場法人表示，2024年來自晶圓代工大廠美國廠務第一期工程認列雖然已近尾聲，後續工程認列有竹科寶山二期、封裝廠、高雄廠等，該公司目前在手訂單逾600億元，將可望推升2024年營運向上。

●新單加持，拜T-BOX、美國電動車大廠HW4.0訂單到手，詮欣（6205）2024年業績逐季成長在望，詮欣董事長吳連溪表示，詮欣自2022年起開始去蕪存菁，歷經2023年谷底，2024年可望重返成長，法人也樂看詮欣2024年營收至少會有二位數的成長。

●安碁資訊（6690）總經理吳乙南23日在法說會上指出，已與三大雲端公司洽談Cloud SOC服務，已與微軟、AWS達成合作共識，也與Google Cloud洽談中，初期以資料分析模式合作為主。安碁資訊預期，2024年財務表現會逐季走高。法人預估全年營收獲利有機會再創新高。

●光電板大廠志超（8213）強攻AI PC，為擴充可與NB ODM廠可匹配的產能，2024年資本支出上看20億元，投入HDI板擴產，隨品牌廠力推AI PC，志超引述客戶數據，估2028年滲透率將逾50％。

●昆盈（2365）近日股價表現強勢，達公布注意交易資訊標準，23日應主管機關公告2024年4月稅後純益1,100萬元、年增15％；每股稅後純益（EPS）0.06元，同樣年增15％。至於第一季稅後純益為3,500萬，年增87％，是近六個季度以來高點，EPS為0.16元。

●共軍宣布對台軍演，激勵軍工概念股23日走揚，今年預計將再出貨軍工訂單的和成（1810）23日爆出近一個月來單日大量，股價漲停鎖死。和成表示，警惕明年房市或不樂觀，將更大力度耕耘國防工業產品的開發，擴大產業和產品類別。

●台橡（2103）走出去年產業低迷，整體產品收入與銷量反彈，並於中美兩大市場業務取得進展，年內重新入局美國柏油改質業務帶動營收，產品也在大陸獲多數主要電動車胎廠認證，將評估擴大用於電動車胎的SSBR（溶聚苯乙烯—丁二烯橡膠）產能。

●以摩斯漢堡品牌發展連鎖的安心食品（1259）宣布，衡量整體發展性並重新整頓，董事會決議裁撤摩斯漢堡廈門海外事業，資源聚焦屏東安心農科廠，暫時退出大陸市場。摩斯漢堡目前在大陸尚有6家門市，安心食品總經理謝靜慧表示，6家店將全部裁撤，公司將跟房東協調溝通相關事宜。（中性看待）

●受到國際油價走堅影響，加上生產廠歲修、買盤增溫支撐，石化上游原料價格行情全面攀揚，苯價每噸彈升31美元、乙烯攀揚10美元、丙烯小漲5美元，帶動SM強彈51美元，PTA、EG也攀揚15、12美元，帶動遠東區五大泛用樹脂最新現貨報價全面墊高（EVA走跌除外），台化（1326）、南亞（1303）、台達化（1309）、台苯（1310）、國喬（1312）等國內相關生產廠業績受惠。

●台灣高鐵（2633）23日股東會通過配息1.02元，董事長江耀宗表示，受惠疫後台灣社會經濟蓬勃發展，帶動旅運需求持續暢旺，規劃今年7月將再增班，每周總班次數將達1,103班次。

●大魯閣（1432）成立大魯閣美國子公司，準備拓展美國運動休閒市場，初期規劃採全直營模式，以商場及購物中心為主要通路，設置娛樂型的棒壘球打擊中心，最快今年可開出美國首店。

●邑錡（7402）第一季營收1.26億元，年增30.5％，每股稅後純益（EPS）0.43元，較去年同期0.01元大幅成長，而自有品牌OBM新品雲端縮時相機將在5月底完成送樣，6月開始大量生產，預期第三季開始貢獻營收，有望帶動下半年營運。

●日電貿（3090）總經理于耀國表示，被動元件於客戶、通路商及原廠的庫存水位已經達到相對低點，本季可望湧現庫存回補潮，但是終端需求除了AI伺服器、雲端中心、高階網通應用強勁之外，其餘仍不明，因此庫存回補潮之後的需求續航力還有待觀察。（中性看待）

●雲端服務商宏碁資訊（6811）23日召開法說會，財務長鄭和星指出，2024年下半年的景氣看起來是樂觀的，企業對於AI（人工智慧）或生成式AI的投資意願均優於去年度。該公司也透露，大陸子公司已損益兩平，2024年營收可望翻倍成長、突破億元。

●輝達上季財報亮眼，本季財報展望佳，激勵台積電（2330）股價創天價，激勵台股來電！電子類股指數領頭創高，且電子股成交值比重衝高至7成，聯電（2303）、光寶科（2301）等13檔外資買盤力捧，多頭焦點。

●線纜類股相隔近24年，再添新生力軍！大東電（1623）將以每股承銷價71.8元，於28日登錄興櫃。大東電受惠台電強韌電網計畫釋單，目前在手訂單超過百億元，今年產能滿載，開始接明、後年訂單，產線24小時加班趕工。年底前新增3台押出設備，年產能可增加40％～50％。

●裕慶-KY（6957）預定6月中下旬掛牌上市。裕慶董事長廖昭宜23日表示，今年將朝五大方向發展，包括要打進2家客戶，在美國買倉庫，做到店對店服務，投資抽管製程、AI智能床及AI貨架。展望未來，裕慶目前旗下包括台灣、大陸及美國之後，下一個新廠地點相中印尼，以利擴大營運布局。

●東哥遊艇（8478）擬定三大策略，除委託義大利代工，增加遊艇銷售營收，同時也將投資至少10億美元併購遊艇碼頭與遊艇維修廠，透過垂直整合，從遊艇生產銷售、遊艇碼頭經營、遊艇維修經營的三大面向，大幅提升營收，進行營運轉型。

●上市櫃今年首季營收、獲利出爐。證期局副局長高晶萍23日公布，上市櫃公司首季稅前盈餘達9,131億元，次於2022年首季的1兆2,253億元、2021年首季9,755億元。

市場擔憂恐逐年下滑，但高晶萍指出，主要是疫情時上市櫃營收獲利受惠轉單效應大爆發，2021年營收獲利開始走高，到了2022年創新高，墊高基期，但她強調，獲利還是穩健成長、基本面不錯。

●金屬原物料價今年紛大漲，除金價創史上新高，銀、錫、銅今年也一路向上，且統計今年漲幅最多不是黃金而是銀，白銀價近期飆升近年來高檔區，21日一度站上32美元，即使近日回檔，今年來漲幅也達29％，居各金屬原物料價格漲幅之冠，至於黃金截至23日漲幅約15％。

●美國聯準會官員近期表示若通膨持續惡化，不排除有進一步升息的可能，對此，外銀認為，雖然美國經濟數據引發通膨無法降至目標的市場擔憂，但升息的可能性低，目前聯準會關注住房租金是否能進一步趨緩，4月住房含房租增長率較3月已放緩，但還需要時間觀察，且實質利率來看有降息空間，預期最快是第三季啟動降息，全年降息約1～2碼。

利空因子：

●聯準會會議紀要暗示高利率將維持更長時間，復以美國最新數據均顯示經濟持續強勁，再度為市場的降息預期潑冷水，華爾街股市23日高開後下行，道瓊工業指數開盤小漲20點，隨後迅速轉跌，科技股普遍自高位滑落，工業股也在波音領頭下挫跌，道瓊終場跌幅在尾盤擴大至600點以上，三大指數連續二日齊收黑。

●大陸對台軍演，恐再使台海局勢陷入動盪。解放軍東部戰區昨宣布23日連兩日在台灣周邊展開「聯合利劍－2024A」軍演，海陸空火箭軍全出動，並首次將金馬外島劃入演習範圍，福建海警艦艇當天進入烏坵的「限制水域」演練綜合執法，強調這是對「台獨」分裂勢力謀獨行徑的有力懲戒，對外部勢力干涉挑釁的嚴重警告。

此外，美國海軍太平洋艦隊當地時間22日宣布，2024年環太平洋軍事演習（RIMPAC 2024）於6月26日登場，共29個國家參與，比2022年上屆演習陣容更大，包括菲律賓及日本都將派兵參演。

●陸港股市23日表現低迷，A股三大指數跌逾1％，香港恒指跌破19,000點關卡，但軍工概念股則逆勢走強。

●傳出美國電動車巨頭特斯拉（Tesla）擔憂，年底美國總統大選前，大中華區地緣風險恐升溫，最近要求旗下零組件供應商，最快在明年於大陸、台灣以外地方建設生產線。

●美國貿易代表署22日宣布最新對中國課徵進口關稅細節，將大幅上調電動車電池、電腦晶片和醫療產品在內的一系列中製產品進口關稅，預期涉及價值約180億美元商品，於8月1日生效。

●Uber Eats併foodpanda台灣外送事業，公平會主委李鎂23日坦言，這件併購案牽涉的市占率是審議過程中討論重點，一般而言，市占率超過50％就可能達成獨占，但關鍵是業者處於沒有競爭的狀態。（中性看待）

●內政部國土署配合《國土計畫法》預告「國土資源永續利用費附徵辦法」，針對每月用水1,001度以上、每月用電10,001度以上者，將隨水電帳單附徵超額每度0.01元，最快2027年上路。內政部表示，水電資源使用量大者應負擔較多國土永續發展責任，主要為全國前5％的用水用電大戶，隨帳單附徵一定比率金額，並提撥至「國土永續發展基金」。（中性看待）

●美國聯準會（Fed）22日公布的最新會議紀錄彌漫鷹氣，官員對貨幣政策的限制性是否足夠存疑，維持當前高利率的時間可能要比預期長，若通膨回溫甚至不排除升息，意味降息還有得等。

●美國聯準會(Fed)對通膨持續降溫仍無十足信心，甚至可能恢復升息之際，摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）示警，不排除美國經濟會「硬著陸」（hard landing），最壞的結果是陷入「停滯性通膨」（stagflation）。

●法國呼籲七大工業國（G7）及歐洲對中國產能過剩硬起來。法國財政部長勒梅爾（Bruno Le Maire）22日在G7財長會議召開前夕表示，G7和歐洲必須團結一致，對於中國在電動車電池等關鍵產業進口商品，因產能過剩而充斥歐洲市場，他將在義大利北部召開的G7財長會議上，呼籲與中國貿易再平衡。（中性看待）

●大陸晶圓代工龍頭中芯國際日前公布第一季財報，營收僅排在台積電、三星之後，首度躋身全球第三。但韓媒報導，大陸媒體卻異常安靜，因為儘管從營收角度看，中芯是全球第三大晶圓代工廠，但當季淨利卻因為幫助華為抵抗美國制裁而暴跌近7成，直言華為是「燒錢的黑洞」。

●今國光（6209）23日達公布注意交易資訊標準，故應主管機關公告4月虧損220萬元，每股虧損0.01元；2024年第一季則是虧損1,857萬元，每股虧損0.11元。

今國光持續深耕營運三箭，分別為物聯網、車載產品及紅外線鏡頭，盼為公司成長添柴加薪。今國光總經理陳義方先前指出，車載鏡頭訂單透明度高，能見度長達五到六年，而2024年訂單預期優於2023年；車載鏡片與鏡頭的比例已從過往的9比1轉變為3：7，有望推升毛利率成長，同時公司也積極開發自動駕駛輔助系統（ADAS）相關應用。（中性看待）

●東台（4526）雖在手訂單維持30億元水準，但由於全球景氣尚未明顯好轉，客戶詢單到下單時間拉長，保守看待第二季營運。東台23日在高雄路科園區總部舉辦廠內展，自力爭取新訂單，迎戰不景氣。（中性看待）

●台股近日頻創歷史新高，不過，漲多股震盪劇烈。證交所公布23日違約交割金額上升至661萬元，是4月台股大跌、摜破2萬點那波密集出現大額違約交割後，再次出現的較大違約交割。