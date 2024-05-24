以太幣現貨ETF腳步近了！美SEC亮綠燈

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美國證券交易委員會（SEC）於23日批准紐交所、芝加哥選擇權交易所、那斯達克的申請，為以太幣現貨ETF亮了綠燈，不過仍待SEC批准發行商的S-1註冊聲明，以太幣ETF才能正式推出。

SEC因擔心市場操縱，過去十多年來一直拒絕加密貨幣現貨ETF，不過，自灰度去年在法庭上取得勝利後，SEC便不得不重新審查該公司將GBTC轉換為比特幣ETF的申請。今年1月，SEC批准11家發行商的比特幣現貨ETF申請，成為加密貨幣圈的重要里程碑，而眾多發行商欲繼續推出與第二大加密貨幣掛鉤的產品。

在眾多投資人引頸期盼下，SEC於23日批准了多個以太幣ETF的19b-4表格，包括貝萊德、富達和灰度等。不過，本次批准僅限於19b-4文件，ETF的最終推出需要SEC同時批准2份文件，包含19b-4和S-1。

19b-4文件係由交易所提出，重點在於提供交易規範，通常與交易所操作的規則改變有關，而S-1文件則是向SEC提交的註冊聲明，用於首次公開發行（IPO）或其它證券發行，包括ETF的上市也在此列。

ETF發行商接下來需要在其S-1註冊聲明生效後才能開始交易，SEC近期已開始與發行商就S-1表格進行對話。不過，S-1不同於有被設定期限的19b-4文件，SEC並未對S-1做出時間框架，因此目前尚不清楚以太幣ETF正式上市需要多長時間。兩名消息人士透露，許多發行商已準備好發行，但SEC企業融資部門表示，可能會在未來數日和數周內要求進行更改和更新。

以太幣價格在過去24小時內經歷了大幅波動，一度跳水至3,523美元，隨後又短線突破3,900美元，截止本篇截稿時，價格來到3,762美元。

加密貨幣指數提供商CF Benchmarks執行長鍾綏（Sui Chung，音譯）研判，由於以太幣較比特幣更加複雜，SEC可能需要數個月的時間來進行接下來的審查，不過，考量到比特幣ETF提供了既定的模板，因此SEC能做的滾動調整也不多。