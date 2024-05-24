礁溪晶泉丰旅線上旅展開跑 兩人贈壽喜燒鍋物吃到飽、四人套房不加價

一年一度的「高雄國際旅展」將於南台灣開鑼，晶華國際酒店集團旗下溫泉度假酒店礁溪晶泉丰旅搶搭此班旅遊促銷列車，5月24日至5月31日於官網推出「2024夏日線上旅展」，主打每張6,600元的住宿券可選擇入住雅緻客房享「溫泉蕃茄壽喜燒放題」加日式自助早餐，或是適合一家四口入住的泉思家庭套房加日式自助早餐，限時回饋折扣直逼3折。住宿券使用日期為即日起至12月20日止，持券於官網訂房加購高鐵車票享全台最低7折起優惠。以上房價已包含每房每晚10％服務費及5％稅金。

礁溪晶泉丰旅此次推出以「一個價格、兩種選擇」為概念的住宿優惠券，是要提供不同客層的旅人、更加有彈性的假期安排。選擇「雅緻雙人客房一泊二食」專案者，可於飯店內三燔礁溪日式鍋物料理餐廳享用以「食材零里程」理念設計，並榮獲2023宜蘭勁好TOP10 好食大獎，百分之百以當地食蔬入菜的「溫泉蕃茄壽喜燒放題」。主廚特別於壽喜燒的醬汁中加入礁溪時令溫泉番茄及黑柿蕃茄一同烹煮，並以宜蘭特有的紅露酒提味，入口清爽酸甜、淡雅的酒香迷人。壽喜燒的涮料備有礁溪溫泉空心菜、礁溪溫泉絲瓜、礁溪溫泉筊白筍，三星蔥、大同高冷大白菜、南澳段木香菇等食材，無限量點用的肉品也特別選用宜蘭當地的噶瑪蘭豬梅花及豚腹肉，是到訪旅人不容錯過的美味亮點。

使用通用住宿券入住「家庭套房一泊一食」專案者，可以四位同行、入住兩中床的寬敞套房，並於翌日享用與米其林綠星餐廳-小小樹食聯名的輕日式自助早餐，結合在地小農蔬菜、當令美味食材，讓餐食體驗更加永續與健康。套房內另備有專屬半露天景觀湯池，不出房門即可獨享碳酸氫鈉美人湯泉的極致體驗，頂樓露天溫泉泳池白天可以遠眺龜山島美景，夜間則可在滿天星斗下觀賞星空電影院，盡享身心靈放鬆的溫泉鄉之旅。