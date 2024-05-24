貧窮感來襲 課徵富人稅能解貧富不均難題？

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台灣貧富差距愈來愈惡化，根據主計總處公布110年家庭財富分配統計顯示，台灣最富有與最貧窮的20%家庭財富差距為66.9倍，比80年的16.8倍大增，貧富差距大到超乎想像。不只台灣，全球各國貧富差距也日漸惡化，對超級富豪開徵全球富人稅的呼聲再起，開徵富人稅真的能解決貧富不均難題嗎？

中產階級將消失? 貧富差距飆近67倍 貧窮主因是「它」

時隔30年主計總處在4月29日公布《2021年家庭財富分配》，讓貧富差距問題再度受到外界討論。根據資料顯示，前20％家庭的家庭資產淨值（財富）高達5,133萬元，後20％的家庭財富卻僅有77萬元。值得注意的是，後20％平均每戶負債竟高達405萬元，比30年前成長了16倍，遠遠高於資產增加的3.8倍。

高負債是導致貧窮原因。對此主計總處官員表示，這個族群平均每戶負債405萬元，比全體平均每戶負債220萬元高出太多，主要可能來自購屋貸款或是舉債投資金融性資產，這個現象值得注意。主計總處也分析，這族群財務槓桿高，使資產增加有限、負債增加太快，才導致財富淨值較少。

主計總處進一步解釋，貧富差距擴大是高度自由經濟發展必然結果，世界各主要國家都有這樣的趨勢。以五等分位的財富差距（前20％與後20％相比）而言，南韓140倍、澳洲是93倍、法國627倍、英國109倍，台灣貧富差距的確擴大，但比世界各國好一點。以吉尼係數觀察財富分配比較週延，台灣110年的吉尼係數0.606，和英、澳相當，低於日、法、德的0.67～0.72，說明台的財富分配相對比較平均。

貧富差距惡化…不平等現象加劇 各國頭很大

貧富差距惡化，成為全球面對的大難題，根據聯合國開發計畫署（UNDP）最新公布的人類發展報告中指出，全球在2019年新冠疫情之後，貧富不均的情況反而變得更嚴重。

報告指出，2023年的人類發展指數（HDI）與過去相比，已經達到了最高水準，經濟合作暨發展組織（OECD）的38個成員國均從新冠疫情的影響中恢復，不過卻有一半發展中國家仍低於新冠疫情爆發前的水準。顯示國家之間不平等的現象正在加劇，全球各國不均衡的發展。

人類發展指數是聯合國開發計劃署從1990年開始發布的指數，指數根據平均壽命、教育情況、經濟三面向編製，主要用來衡量各國社會經濟發展程度的標準。而根據人類發展指數世界排名前十名依序為：瑞士、挪威、冰島、香港、丹麥、瑞典、德國、愛爾蘭、新加坡、澳大利亞。

巴西開第一槍 呼籲對超級富豪開徵全球富人稅

華爾街日報報導指出，今年巴西擔任二十國集團（G20）輪值主席國，巴西呼籲該集團制定一個協調方案，對可以將資金轉移到低稅收轄區的超高淨值個人徵稅，也就是全球富豪稅，要求富人每年繳納至少相當於其總財富2％的稅款。

支持者認為，在全球範圍內徵稅，將阻止富人將財富轉移到可避稅的國家，使各國能夠拿到更多稅收資助其他優先事項，並利用稅法減少近幾十年來急劇擴大的收入不平等。

資誠聯合會計師事務所國際稅務服務主持會計師曾博昇撰文指出，根據學者在G20的演說內容與相關研究報告，目前預計的課稅方向為對「財產」，而非所得徵稅，若針對全球前2,500至3,000位富豪徵稅，研究報告指出，全球每年約可增加2,500億美金的稅收。初估平均來說，這些富人所納個人稅，最多僅占財富的0.5％。

富人稅真的能讓有錢人多繳錢？葉倫出聲反對

針對全球財富稅提案，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）立即表達反對，並稱美國不會支持就此議題進行會談。葉倫表示，「我們相信累進稅制，但對億萬富翁徵稅，並以某種方式重新分配稅收所得，這種全球統一安排的理念，我們並不支持。」

資誠聯合會計師事務所國際稅務服務主持會計師曾博昇也指出，由於這個制度尚在非常初階的發想階段，現階段還沒有具體化徵稅機制，如何實施還存在許多質疑，例如：部分國家未實施財產稅，針對財產徵稅的概念是否獲得普世認同？高淨值資產人士要評估自身稅負風險，還需要再等待一段時間，或許可以等到年中G20更具體的方案發布後，才比較準確。

此外，國際社會若要一致推動對億萬富翁實施最低稅，恐須花上數年時間，但歐盟稅務觀察站（EU Tax Observatory）指出，各國政府已在諸多方面取得成功，諸如有「全球版肥咖條款」之稱的《共同申報準則》（CRS），便成功讓各國政府交換訊息，使全球金融帳戶透明化，境外逃稅天堂的財富已因此減少了三倍。

該研究單位也強調，即便各國已對銀行保密制度做出了調整，全球富豪仍有大量機會得以逃漏稅，舉例而言，富人更傾向於將財富集中於房地產市場，而非境外帳戶。不過，該報告仍抱持樂觀態度，並強調各國已就跨國公司最低稅率達成協議，意味著就億萬富翁達成最低稅率也不無可能。