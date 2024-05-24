0524群益早安｜全球財經時事深度解說

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《群益早安》由群益證券投資分析師（CSIA）董嘉青為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

（1）數據強而市場傷

美國製造業PMI初值重回擴張區間

●初領失業金人數低於預期

●歐元區綜合PMI初值走高

●日本製造業PMI初值重回擴張區間

美國5月份PMI初值

●製造業PMI重回擴張區間，服務業帶動綜合PMI大增，美經濟顯韌性。

美國申領失業金人數

●初領失業金的人數下降，聘僱需求和裁員雙雙放緩的情況下維持強勢。

美國4月新屋銷售

●4月份新建住宅銷量下降，房價和房貸利率高漲令購房者望而卻步。

聯準會亞特蘭大Bostic談話

●政策需要更長的時間才能減緩成長

●為了控制通貨膨脹，長期利率需要更高

●人們和企業對利率的敏感度降低了

●降息後不會再升息

歐元區5月份PMI初值

●歐元區5月綜合PMI初值達到一年來最高水平，經濟反彈正在鞏固。

歐央第一季薪資談判結果

●歐央周四（5/23日）表示，第一季度協商薪酬年增4.7%，高於去年第四季的4.5%，並追平了去年第三季度創下的紀錄。大多數經濟學家此前預計該數據會下降或保持穩定。

歐央第一季薪資談判結果

●這對指望放緩來保持通膨回落態勢的歐央官員來說，是一個警告信號。

歐洲央行法國Villeroy談話

●法國央行總裁Villeroy周四（5/23日）表示，歐洲央行仍然相信通膨的緩和足以在6月降息，而且不應過度解讀薪資數據。

法國總統馬克宏周四（5/23日）再次呼籲歐洲央行採取「更大膽的貨幣政策」，其中包括成長和創造就業機會作為目標；馬克龍還表示，「我強烈主張效法聯準會的模式，擴大歐洲央行的授權。」

日本5月份PMI初值

●日本5月製造業PMI初值重拾擴張，服務業PMI初值略為放緩。

（2）台股，怕不怕？

據《央視》報導，解放軍周四（5/23日）上午7時45分起在台灣周邊舉行「聯合利劍」軍事演習，範圍涵蓋台灣北部、南部、東部及金門島、馬祖島、烏丘、東引島周邊

面對此次軍演，怕不怕？

●還不用怕，但是要開始準備

●評估投入資金比例

●一定要有交易紀律：停損/停利

●擬定避險策略

經濟部統計處周四（5/23日）發布4月工業生產指數，年增幅14.6%，是今年第二次雙位數成長。展望後續，經濟部看好在製造業生產動能逐步回升下，工業指數持續見紅。

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