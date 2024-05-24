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新產能挹注 華通低軌衛星板挑戰倍數成長

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衛星及HDI大廠華通（2313）在2024第一季營收及獲利數字繳出年增的成績單，公司預期2024年消費性電子出貨將溫和復甦，同時在衛星應用產品持續維持高成長，並持續耕耘AI伺服器、高速網通等系統性HDI產品的開發與認證，期望在今年產品組合結構進一步優化後，搭配泰國廠的量產，明年迎來加速增長。

在第二季美系客戶的平板電腦發表新機，試圖重振去年萎靡不振的平板電腦市場，並搭上AI NB題材促使主板HDI設計升級，有助於HDI產能利率率的提升。在低軌衛星（LEO）業務方面，相關的衛星以及寬頻網路市場規模預估未來十年內將達到上百億美元，法人評估華通囊括Starlink、Kuiper、oneweb等業者的訂單，為全球主要的LEO用板供應商，加上公司持續調整台灣區產能、設立泰國廠積極接單生產的狀況下，相對於去年可望有倍數成長的機會，

華通泰國廠將於今年第二季完成廠房建設後陸續添置設備，期望可在第四季試產，初期規劃約30萬平方英呎產能，會優先生產衛星通訊相關產品的硬板，同時評估全企業各廠區的生產條件，擴大相關LEO、AI伺服器、車用等相關產品的業務領域，華通生產基地主要在台灣桃園及大陸惠州、重慶地區，產品包含HDI 板、軟硬複合板、硬板、軟板以及SMT等，終端應用涵蓋通訊、電腦、消費性、車用、航太等，目前為全球第一大HDI板以及LEO用板製造商。

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