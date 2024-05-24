喬韓森槓OpenAI 加深好萊塢對人工智慧反感

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

女星史嘉蕾喬韓森指控人工智慧（AI）公司OpenAI模仿她聲音用於最新版本的產品，引發爭議，使原本對人工智慧抱持疑慮的好萊塢工作者更加不滿。

史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）20日抨擊OpenAI最新版本的語音助理ChatGPT使用的聲音，與她的聲音「令人毛骨聳然地相似」。

她並對媒體表示，去年9月曾收到OpenAI工作邀請，要她替最新的聊天機器人配音，但她後來婉拒。

OpenAI上週發表更高效AI技術模式GPT-4o時，不少人注意到，其中一款語音Sky音色，與曾在電影「雲端情人」（Her）替AI語音助理配音演出的史嘉蕾喬韓森十分相像。

OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）13日在舊稱推特（Twitter）的社群媒體X貼文，只有一個字「她」（her），頗有向「雲端情人」致敬的意味。

OpenAI後來暫時停用有爭議的女聲，史嘉蕾喬韓森則不排除要向OpenAI提告。這段好萊塢女星與當紅人工智慧公司之間的爭議，引發好萊塢業界的討論。

路透社報導，OpenAI對「雲端情人」致敬的手法，引發了好萊塢加深對人工智慧的反感。好萊塢高層指出，史嘉蕾喬韓森與OpenAI的爭議，讓好萊塢業界對AI的威脅更有真實感，不再只是抽象的議題。

路透社引用法律專家的意見指出，史嘉蕾喬韓森有理由認為OpenAI侵犯了她的公開形象權，意即一個人對自身姓名、形象或肖像在商業使用上所掌握的權利。

過去在加州，就曾經發生歌手貝蒂米勒（Bette Midler）為了相似的聲音，控告福特（Ford）汽車公司的廣告代理商。

原本車商邀請貝蒂米勒為廣告唱歌，但她婉拒了演唱邀請之後，廣告商聘用了一名模仿她的歌手演唱。這個案件在1987年送到最高法院，貝蒂米勒成功捍衛了她的公眾形象權。

演員工會暨美國廣播電視演員工會聯合會（SAG-AFTRA）的法律顧問班奈特（Jeffrey Bennett ）在路透社的報導中指出，這正是演員工會一直大聲疾呼的議題，「深偽」技術的普遍化開始影響每一個人，政府必須拿出解決方案。