5／24盤中熱門焦點股

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今（5/24）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）台積電決勝封裝 聯鈞、光環等矽光子概念股衝一波 法人點評供應鏈

台積電近來不斷投入先進封裝製程，先釋出矽光子封裝的技術，再攜手生態系夥伴整合3D Fabric，今（24）日帶動台廠矽光子、CPO供應鏈行情，聯鈞、光環開盤攻上漲停，旺矽大漲9％，包括前鼎、上詮、波若威、創威、訊芯-KY、矽格、台星科、光環、眾達-KY、聯亞、穎崴、統新等一起走高。

台積電日前釋出投入矽光子封裝的技術，指緊湊型通用光子引擎（COUPE）技術將於2025年完成驗證、並於2026年整合CoWoS封裝，成為共同封裝光學元件（Co-Packaged Optics）導入。

台積電表示，緊湊型通用光子引擎技術，用以支援數據傳輸爆炸性成長。其中，COUPE採用SoIC-X晶片堆疊技術將電子裸晶堆疊在光子裸晶之上，相較於傳統的堆疊方式，能夠為裸晶對裸晶介面提供最低的電阻及更高的能源效率。預計於2025年可完成支援小型插拔式連接器的COUPE驗證，2026年整合CoWoS封裝成為CPO，將光連結導入封裝中。

而台積電也宣示將在既有OIP（開放創新平台）基礎上，強化記憶體、載板、測試及OSAT（專業封測代工）角色。台積電歐亞業務資深副總暨副共同營運長侯永清指出，在HBM（高頻寬記憶體）、CPO（共同封裝光學）加入之後，將提供晶片至封裝的完整整合方案，強化後段製程3D Fabric（SoIC、CoWoS和InFO）角色。

（工商時報 張珈睿、李正傑）

（2）這檔迎轉機 打入小米電動車供應鏈 股價直攻漲停

江申（1525）營運表現有望在第一季落底，第二季起逐季翻揚，透過轉投資打入小米SU7電動車供應鏈，將可挹注營收，今（24）日股價攻上漲停77.1元，寫近五個月新高。

受到客戶去庫存影響，江申今年第一季營收3.09億元、年減32％，稅後純益4849萬元、年減75％，EPS為0.66元。總經理曾烱誌說明，首季獲利雖較去年同期大幅衰退，但去年同期有轉投資的處分收益，若扣除這部分，獲利仍是成長。

曾烱誌指出，去年第一季開始本業獲利自高點往下，但隨大客戶恢復拉貨動能，以目前客戶預視訂單來看，無論是本業或大陸轉投資各廠，今年第一季落底後，第二季營運將優於第一季，第三季又會好過第二季。

江申大陸轉投資各公司去年全數獲利，第一季合計認列收益4,030萬元，其中福州福享受惠大客戶寧德時代訂單顯著成長，今年第一季小賺345萬元、較去年同期轉虧為盈，廣州恩梯恩亦較去年同期成長。

福州福享由於供貨寧德時代，隨著其訂單持續成長，除挹注第一季獲利，第二季出貨給小米汽車，打入小米SU7電動車供應鏈，在增加小米汽車訂單後，預計單季表現將續優於第一季，且因目前也正接洽另一車廠訂單，由於該車廠年產量約可達40萬輛，若順利出貨，全年獲利將大幅度成長。

（工商時報 陳慜蔚、李正傑）

（3）AI助攻＋揮軍computex 股王信驊亮燈飄天價

股王信驊（5274）受惠需求強勁，第二季營收可望持續成長，且就長線AI趨勢來說，將帶動BMC（遠端伺服器晶片）含量提升。另外，信驊也持續耕耘非BMC，也將扮演營運另一股支撐。信驊今（24）日股價剽悍，開高後攻上漲停，站上3695元、再創天價。

信驊首季合併營收10.13億元，年增加51.4％、季增加2.94％，稅後純益3.91億元，每股淨利10.36元。單季毛利率63.23％，季減少約1.07個百分點、年減少約0.97個百分點。另外，信驊4月營收強勁，單月營收達4.159億元，季增加16％、年增加82％。

信驊4月營收已經出現強勁成長，故以第二季來說，受惠大陸市場需求逐漸回溫，加上雲端業者需求仍強，信驊單季營收有機會相較第一季持續成長。

展望2024年，信驊預期隨著GB200（Oberon）架構升級，BMC含量提升，AI伺服器的排擠效應將會緩解。由於一個NVL36GB200機架包含28顆BMC，故未來AI推論市場蓬勃發展將下，勢必有利信驊營運加溫。

在非BMC產品部分，信驊2024年Cupola360營收將受惠工廠採用率提高而大幅成長。法人預期，信驊2024年Cupola360營收占比將達7％，整體而言，信驊長期成長展望不變。

另外，信驊也將參展computex2024，預計將展出最新第八代BMC晶片AST2700系列，以及實際應用於客戶智慧工廠之Cupola360全景影像專用處理晶片相機。首次曝光的BMC晶片AST2700引領業界，採用業界首款12奈米製程技術、結合四核心ARM Cortex A3564位元和雙核心ARM Cortex M4處理器。

（時報資訊 王逸芯）

（4）盤中熱門焦點股

1.泰碩（3338）：輝達財報亮麗，散熱族群吸買氣，爆量快攻漲停94元。

2.訊舟（3047）：外資連5買，晨盤帶量走高，直逼漲停。

3.昆盈（2365）：上月獲利年增15％、EPS為0.06元，短線漲多，股價震盪走高，成交量噴至台股之冠。

4.信驊（5274）：深耕遠端管理解決方案，股王發威攻頂。

5.旺矽（6223）：搭AI PC題材，今年業績再戰新高，股價再創紀錄、突破500元。

6.泰金寶-DR（9105）：買盤點火向上，噴量攻漲停板，委買張數高掛逾4.5萬張。

7.皇昌（2543）：低檔買盤湧進，在營建股中率先突圍，攻上短均線。

8.萬海（2615）：公司指歐洲海運旺季提前，上演搶櫃大戰，股價漲逾3％。

9.台積電（2330）：昨夜ADR受輝達創高帶動逆漲0.6％，但連兩日創高後疲態顯露，一度回探至858元。

10.江申（1525）：躋身小米電動車概念股，盤初放量快攻漲停77.1元，飛過全短均，追平1月上旬前高。

11.IKKA-KY（2250）：今年營收可望逐季上揚，下半年隨著名古屋新廠正式量產，將挹注營運新動能，盤初快攻漲停127.5元，直接吞掉昨日黑棒。

12.潤泰全（2915）：昨外資止步連5賣，反手回補1360張，盤初逆勢彈升，領漲百貨股。

13.威剛（3260）：經營層看好AI終端應用擴大，將帶動記憶體容量大增，加上下方月線有撐，盤初開低走高逾1％。

14.華義（3086）：搶先於第二季末推出新品，對暑假旺季商機磨刀霍霍，盤初帶量續彈逾2％，連4日走高。

15.儒鴻（1476）：獲Nike訂單助力，外資上修目標價至735元，盤初叩關500元。

16.川湖（2059）：輝達Blackwell晶片Q3量產，供應鏈蓄勢待發，早盤股價走揚。

17.波若威（3163）：輝達點火光通訊需求，激勵盤初放量勁揚約6％。

18.智邦（2345）：低軌衛星需求浮現，推升股價開低走高約2％。

19.南亞（1303）：第二季業績略回溫，但土洋法人續賣，股價探底。

20.和成（1810）：軍工股買盤仍旺，第二天上攻。

21.創意（3443）：受惠加密貨幣開案需求增加，可望帶動第二季營收拚成長1~2成，股價開低走高。

22.鈺太（6679）：2024年營運從去年谷底翻揚，第二季續回溫，股價再創本波反彈以來新高。

23.新興（2605）：BDI散裝運價指數跌幅收斂，隨長榮上攻。

24.攸泰科技（6928）：低軌衛星題材助攻，盤初拉漲停後打開。

25.緯穎（6669）：輝達加持，今明年營運皆可望向上成長，外資連買點火，盤初彈升2.5％續創歷史高。

26.系微（6231）：看好AI PC帶動營運，外資連買相挺，翻紅大漲9％，拚返300元大關。

27.永彰（4523）：機器人題材來電，突破均線糾結區，急攻漲停鎖住。

28.聰泰（5474）：合作達明機器人，題材面熱燒，連拉3根漲停，逼近1年高點。

29.昇陽半導體（8028）：產業需求回溫，營運展望佳，盤中拉逾半根漲停板。

30.旭暉應材（6698）：低檔轉機股吸引買盤布局，今早跳空漲停鎖36.1元。

31.盟立（2464）：外資昨日終結連3賣、回補2566張，早盤開低走高，站穩60元關口。

（時報資訊 李慧蘭）

（5）航運股乘風破關 貨櫃航三雄揚帆

紅海危機加上歐美補庫存持續推升運價，萬海（2615）到10月前主要造櫃廠都是滿單，今年營運比去年轉好可期，雖被「關禁閉」股價開高走高，貨櫃航三雄中唯一沒被關的長榮（2603）更帶頭上攻。

萬海昨日召開法說會，總經理謝福隆指出，歐洲需求旺季提早到，造成市場供、需失衡，現在全球閒置船舶降到1％以下，已經來到疫情期間的水準，艙位吃緊勢必帶動運價走揚，高運價可能延續到第三季。

隨著歐洲景氣復甦，北美開始補庫存，首季遠東到美國貨量需求年增23％，貨櫃訂單大增，不只帶動歐美線運價上漲，也挹注近洋線。

上海貨櫃運輸指數SCFI續揚，萬海第二季獲利可望比第一季更好。

陽明（2609）24日召開股東會，對於營運展望，總經理杜書勤表示，海運市場利多、利空因素並成，利多的部分，紅海危機已經消化市場15％-20％運力，造成市場船舶短缺，運價上漲，公司可以繼續出現盈餘。

第二季以來，由於紅海事件危機未除推升運價，加上第一季獲利優於市場預期，萬海、陽明相繼加入「關禁閉」行列，股價先前受抑，但未被關的長榮撐盤，今日則隨萬海利多，貨櫃航運三雄聯袂點火上攻。

萬海自5月16日起就已被列入「處置股」，將到5月31日。

陽明從5月17日起到5月30日，被列為處置股。

陽明跟萬海的處置內容大致相同，以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，每五分鐘撮合一次。

長榮為貨櫃三雄唯一沒因飆漲而被「關禁閉」，目前股價217元，漲幅3.83％。陽明約漲2.4％，萬海漲約4％。

（時報資訊 沈培華）