警界首例！鑫圓方助士林、南港分局拿下空品認證金獎

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台北市政府警察局士林、南港兩分局23日獲頒「室內空品認證場所金級獎」，創下警界首例，由台北市環保局長徐世勲親自頒獎，士林分局分局長王炳睿、南港分局分局長張耀仁隨即也頒發捐贈感謝狀給飛利浦特殊照明台灣總代理鑫圓方實業公司及住展雜誌。

台北市政府環保局推動「室內空品認證場所計畫」，自112年3月14日實施迄今，已有126處取得室內空品認證。此次兩警察分局獲金獎認證，背後關鍵之一是採用了由鑫圓方捐贈的飛利浦奈米級空氣消毒機，透過空氣循環吸入周遭空氣，再以紫外線抑菌淨化排出的方式，達到機器運行時可以人機共存、使用時及使用後皆不排放臭氧的空氣消毒效果。

鑫圓方董事長林鈺霏表示：「我們將持續輔助各機關完成室內空品認證，讓民眾得以透過安心地圖得知各公共場域是否有申請政府空品認證，進而抉擇入室內是否配戴口罩，並有效降低染疫機率。」

台北市環保局長徐世勲說：「為保障民眾健康，環保局呼籲各公共場所應落實室內空氣品質管理；同時鼓勵公、私場所踴躍響應室內空氣品質場所認證，不僅能夠提升企業品牌形象，更能夠營造場所優質室內空氣品質，達到主動防疫、保障民眾呼吸健康的成效。」

住展雜誌董事長徐珍翌則提到，近年居住環境相關的健康、減碳等議題受到各界關注，因此住展從去年起，在各期雜誌特別加大報導力度，希望增加台灣公眾意識覺醒程度，「我們發現，這兩年讀者對於這類議題的關注度增加許多，這是我們很樂見的事，未來住展也會持續提供更好的相關內容給大家。」

「室內空氣品質認證場所推動計畫」分為金、銀級兩種認證，金級認證標準為二氧化碳濃度值800ppm 以下及細菌濃度值 500CFU/m2以下；銀級認證標準為二氧化碳濃度值1,000ppm以下及細菌濃度值 800CFU/m’以下。場所認證有效期限為2年，若額外設有室內空氣品質自動監測設施，有效期限延長為3年，對此，環保局將定期對已認證場所追蹤查核，為市民呼吸健康嚴格把關。