亞洲唯一 永笙生技連續獲美國政府種族多樣性細胞庫補助計畫

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永笙生技（StemCyte）在台美同步宣布，與美國政府委託的加州州立大學戴維斯分校（UC Davis Health）簽署合約，『加州臍帶血細胞庫收集計畫（California State Umbilical Cord Blood Collection Program）』，這是永笙連續獲得美國政府補助支持的臍帶血細胞庫收集計畫。

永笙表示，今年將進一步擴大與UC Davis Health合作，計劃在加州的棕櫚泉（Palm Springs）和薩克拉門托（Sacramento）兩個區域設立新的公立醫院收集點。這不僅是台灣唯一，更是亞洲唯一，私人細胞治療公司連續獲得美國政府長期肯定與支持。

此外，看好國際細胞治療產業上升趨勢，永笙持續強化在細胞治療領域國際化的投資，不僅有一項產品RegeneCyte®正在美國FDA藥證申請審查中，還有兩項產品在美國FDA二期臨床執行中以及一項正申請二期臨床。

永笙致力於推動臍帶血細胞庫的種族多樣性，持續收集儲存來自拉丁裔、亞裔、非裔等不同種族的細胞庫，並透過此收集計畫協助提供數千單位臍帶血移植。在此計畫贊助支持下，進一步擴大美國國家骨髓捐贈計畫（NMDP）的臍帶血細胞庫多樣性，確保各個種族的人都能有機會配對到基因相容的臍帶血細胞庫。

也因永笙細胞庫的種族多樣化優勢，收邀參與諸多跨國臨床合作，其中一項重要合作成果於去年刊登於全球最頂尖期刊[細胞]。這也是台灣唯一一間細胞治療公司研發成果刊登於國際最頂尖期刊的首例。

永笙指出，全球第一個臍帶血幹細胞治療長新冠的二期臨床已在美國收案完畢，預計年底到明年初解盲。

此外，永笙的細胞庫完全符合美國FDA的規範與要求，可供應國際細胞治療產業與全球CDMO合法、合規、可商化的細胞原料。此次擴大與美國政府合作，增加公立醫院採集點，對公司而言，除提高政府補助資源增加市場區隔性，更可橫向擴充細胞庫收集的據點，替永笙細胞庫國際商化應用策略鋪路。