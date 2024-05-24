大陸軍演兩岸風險暴增 軍工股將漲不停？蔡明彰曝2關鍵這樣看

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昨（23）日台股小漲55.6點，以21,607.43點作收。昨日輝達財報佳音激勵電子股狂奔，但隨後受大陸軍演消息影響，大盤指數一度翻黑，終場驚險收紅，盤面上除了台積電等AI概念股表現亮眼外，軍工股也成撐盤要角，至於後續軍工股是否還會強勢表態？萬寶投顧總監蔡明彰表示，如果6月大盤下跌以及軍工股個股成交量放大，軍工股將迎來大漲機會。

蔡明彰指出，台股面臨1多2空，多頭方面是輝達財報優於預期，且分拆股票並加發利息，雖在盤後僅漲6%，但也讓台積電股價大漲11元；空頭方面則是聯準會降息之路漫長，可能會拖到第四季，以及大陸環台軍演消息。

蔡明彰認為，台股雖然收漲55點，但扣除台積電的貢獻，大盤實際上是小跌34點，從集中市場來看，上漲與下跌的比例為1比4，下跌的股票比上漲的多，而今天的成交量放大到5,000億元，所以接下來大盤的漲跌將成多空趨勢換手關鍵。

蔡明彰表示，大陸軍演消息目前對台股影響看起來不大，比較像是溫水煮青蛙，他以去年4月的大陸軍演為例，當時蔡英文總統訪問中南美洲的瓜地馬拉，並過境美國與眾議院議長麥卡錫會面，蔡總統回台後，大陸進行了三天的環台軍事演習，而在那個月，台股大盤下跌288點，軍工股卻逆勢大漲，以寶一和亞航為例，它們在一個月內漲了50%以上，漢翔和雷虎也漲了30%以上。

至於軍工股是否會複製去年4月的走勢？蔡明彰說，目前雷虎雖然有無人機和國機國造的題材，但其他軍工股並未見明顯漲勢。軍工股的上漲將取決於兩個關鍵點：第一，軍工股是否與大盤反向連動，果6月大盤下跌，軍工股可能會上漲；第二，成交量是否放大，以漢翔為例，22日成交量為18,000張，23日增至43,000張，量越大，上漲的可能性就越高，因為量是價的先行指標。