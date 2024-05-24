鋼琴家程伊萱打造敘事型 聽覺與嗅覺古典室內樂雙饗宴

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《伊萱與朋友們》系列音樂會—〈我愛你的各種樣貌〉，為國內少數由鋼琴家主導策畫的室內樂音樂會。由美國傳奇鋼琴大師Nelita True傳人-程伊萱領軍，以「敘事型」(storytelling)演出型式，透過節目導聆、四手聯彈、鋼琴與小提琴二重奏、聲樂演唱等，經典呈現佛瑞、米堯、布拉姆斯與舒曼等室內樂作品。

首場演出在今年4月於臺中國家歌劇院獲得廣大迴響，這股動人的浪漫古典情懷即將在6月16日於國家兩廳院登場。為帶給樂迷視覺、聽覺及嗅覺多層次感官體驗，程伊萱特別與國內知名香氣設計師合作，前150位進場的樂迷們即能免費獲得「我愛你的各種樣貌」專屬自然香氛，感受這場前所未有的室內樂響宴！

國內少見演奏樣態多元豐富的室內樂音樂會

鋼琴家程伊萱以鋼琴獨奏與室內樂演奏活躍於當今樂壇，演出足跡遍及巴黎、布拉格、米蘭、紐約、聖地牙哥、波士頓、舊金山、臺北等各大城市，擁有世界上最有名望的音樂學院之一「美國伊士曼音樂學院」鋼琴演奏碩士與博士學位。

深信古典音樂和流行音樂同樣擁有極大力量的程伊萱，致力將古典音樂生活化。呼應音樂會主題《我愛你的各種樣貌》，鋼琴家程伊萱做了大膽的節目構想，邀請鋼琴家翁重華、小提琴家衣慎行以及聲樂家趙方豪共同合作，透過樂曲多樣性—佛瑞的《多莉組曲》、布拉姆斯的《A大調第二號小提琴奏鳴曲Op.100》、佛瑞的《羅曼史，作品28》以及舒曼《詩人之戀，作品48》，再藉由不同樂器與聲部之間的交流對話，精彩演繹愛的不同樣貌與情感。此外，音樂會上特別邀請知名廣播節目主持人邢子青擔任節目導聆，用最貼近人心的方式，引導聽眾體驗古典樂的美好。

用香氛結合古典樂打造愛人的浪漫氛圍

《我愛你的各種樣貌》首場於4月在臺中歌劇院演出，一位資深音樂評論家提到：「這場音樂會顛覆了我對古典音樂的看法與想像，從曲目的安排與現場曲解導聆，處處充滿著人性與溫暖。」；聽眾會後熱情回應：「音樂會中的節目安排地非常巧妙，從佛瑞的《多莉組曲》到舒曼的《詩人之戀》，每一首曲目都讓我身臨其境、情感沸騰、難以忘懷。」，還有聽眾分享「這場音樂會的演出型態，對古典音樂的獨特詮釋，完全打破了自己過往對於古典音樂單調古板的印象，將愛的多重面貌展現得淋漓盡致。」

為了讓樂迷們更能感受這場以「愛」為名的室內樂響宴，首度與知名香氣設計師「拾心香研」主理人Poky合作，以舒曼《詩人之戀》為設計發想，打造音樂會專屬自然香氛，以花系為主軸，融合絲柏、阿拉伯茉莉、大馬士革玫瑰、鳶尾草、苦橙葉…等，香氣從甜美到黯黯苦澀，呼應愛的樣貌不只甜美，有苦楚、心碎，如同詩人之戀曲末，愛情最後沉重的收在12位巨人抬起的棺木。期待這場與香氣交織音樂會，能讓樂迷們體驗截然不同的室內樂音樂會。

《伊萱與朋友們》系列音樂會－〈我愛你的各種樣貌〉6月16日在國家兩廳院演出，購票請上兩廳院文化生活OPENTIX: https://bit.ly/3VuAypZ。