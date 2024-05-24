樣品屋騙很大？ 達人拆解隱藏陷阱：「這7點」要小心　

【中時新聞網 賴宇萍】下訂預售屋之前，不少人可能會先參觀樣品屋做為參考，預先了解成屋後的樣貌。但在建商打造的精美裝潢下，不僅可能暗藏陷阱，而且還缺乏實用性，讓買家日後悔不當初。有達人特地列出看樣品屋時需要注意的7點事項，破解樣品屋的迷思。

「財經部落客」夏綠蒂近日在臉書粉專「夏綠蒂愛投資」發文指出，民眾到代銷中心看預售屋時，往往會參觀樣品屋，這是建商模擬蓋好的房子，預先進行空間規畫，好讓消費者更容易想像出可能的空間安排，「但是通常都是為了好看，不一定實用」。

為了避免民眾落入樣品屋的陷阱，夏綠蒂特地點名7個注意事項，首先是空間感的部份，因為樣品屋用了玻璃隔間，所以感覺很好，「但實際上交屋時是牆壁，空間會小一點」。她接著透露，樣品屋看起來美美的，其實是因為鞋櫃、電器櫃等很多東西都沒有放置。第3點是採光問題，由於預售屋看不出屋內採光的好壞，「可能買到暗房暗廳」。

她提醒的第4點是，參觀樣品屋時，要特別記下廚具與衛浴的規格，注意交屋時是否有給一樣的品牌規格。第5點要注意的是，樣品屋是沒有門的，「要記得預留開門空間」。第6點則是，樣品屋常會用衣櫃當作隔間牆，可是「實務上不會這樣做，因為隔音不好」。最後她指出，樣品屋的家具比例可能過小，像是衣櫃只用 40 公分，但真正要能足夠擺放，實際上需要60公分。

她的發文釣出不少曾經落入樣品屋陷阱的過來人，「床鋪啊！很多都是放4尺床，實際我們雙人是5尺以上，這就差1尺了」、「樣品屋跟實際坪數落差太大，真正蓋好房間根本沒那麼大」、「樣品屋可以當模擬，但還要多看多累積經驗」。有網友則是建議，「還是買成屋吧！才不會蓋好失望捶心肝，也不會有建商跑路爛尾樓的慘狀」、「直接買成屋的展銷樣品屋就行了，這樣陳列會一模一樣」。