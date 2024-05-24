波音飛安還有未爆彈？5機型藏致命缺陷 恐空中爆炸

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【中時新聞網 栗筱雯】今年1月5日，美國阿拉斯加航空公司一架國內線班機波音737 MAX9客機發生內嵌式艙門高空飛脫事件，全球譁然，吹哨者陸續指控波音與主要供應商737 MAX與787飛機產製問題很多。外媒周三（22日）報導，波音還有一個機隊存在可能的致命缺陷，777噴射機電路缺陷可能導致機翼油箱著火爆炸，飛機數量逼近300架。

綜合英國《每日郵報》、美國《紐約郵報》報導，波音777這項致命缺陷，今年稍早即已發現。美國聯邦航空總署（FAA）發出的通知函顯示，這項缺陷讓將近300架波音777面臨風險，使用的業者包括聯合航空（United Airlines）與美國航空（American Airlines）這兩家大型航空公司。FAA通知函提及的777機隊型號有5種：777F、777-200、777-200LR、777-300和777-300ER。本周二（21日）下午在緬泰上空遭遇極強烈亂流的新航SQ321航班執飛機型就是777-300ER。

FAA在早在今年3月發布適航指令案警告波音，777機翼中央油箱附近有「靜電放電」（electrostatic discharge）或靜電相關風險，若未解決「可能導致油箱內出現火源（ignition source），隨後引起火災或爆炸」。FAA特別要求777客機安裝新的接地線，以防機翼中央油箱附近進氣系統周圍短路或發生靜電放電狀況。

FAA估計，波音花在修復美國登記的292架777飛機這項安全修復作業的經費不到69.8萬美元（新台幣約2250萬5000元），每架波音777消除上述靜電相關爆炸風險所需的零件成本僅需98美元（新台幣約3160元）。相較於波音目前1135億美元市值，這筆費用微乎其微。替中央與左右3處主要油箱安裝修復零件之前，每架777必須接受大約90小時檢查。FAA要求波音與外部專家今年5月9日之前因應此事，而且有60個月可供完成維修。波音是否已有對策尚不得而知。

這只是FAA針對連月飽受醜聞打擊的波音提出的最新一項重大安全警告。波音有好幾款客機已發生艙門飛脫、發動機空中起火等危險狀況，甚至有2起致命事故奪走346條人命。

波音稱「非迫切問題」

波音發言人透過聲明表示，FAA發出的通知是「標準監管程序」一環，有助於確保航空旅行是最安全的運輸模式，「並非迫切的飛安問題」。聲明指出，現代商用客機設計多重備援冗餘裝置，以保飛機不會受到電磁效應影響，「777機隊運作近30年，安全運送超過39億旅次」。

波音777是世上最暢銷的長程機型之一，也是史上第一款完全以電腦設計的商用飛機。對於FAA在3月25日發出的通知，波音表示這是「制定規則的提案」，FAA在正式授權對波音777系列噴射機進行任何修改之前，以此徵求波音與其他公司的建議。

全面解決波音飛安問題「長路漫漫」

今年4月，吹哨者之一、在波音擔任工程師逾30年的薩利普（Sam Salehpour）到美國聯邦參議院委員會作證表示，他多次向高層示警787、777機型安全問題卻屢遭忽視，「他們要我閉嘴」，問題包括廠區人員以錯誤且未經測試的方式讓777的零件對齊。

阿拉斯加航空波音737 MAX9飛脫艙門經檢查證實多個螺栓鬆脫，美國多家航空公司同款客機一度禁飛安檢。FAA今年2月底要求波音必須在90天內訂出一套全面計畫以解決整個製造系統的品管問題，甚至禁止波音擴大生產737 MAX系列。90天計畫上交期限將在5月底屆期，FAA署長惠塔克（Mike Whitaker）23日向美國廣播公司（ABC）表示，這項計畫並非波音解決安全問題的終點，「這只是開始，要讓波音回到製造安全飛機的起點，擺在眼前的是一條漫漫長路」。