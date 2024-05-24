這檔迎轉機 打入小米電動車供應鏈 股價直攻漲停

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江申（1525）營運表現有望在第一季落底，第二季起逐季翻揚，透過轉投資打入小米SU7電動車供應鏈，將可挹注營收，今（24）日股價攻上漲停77.1元，寫近五個月新高。

受到客戶去庫存影響，江申今年第一季營收3.09億元、年減32％，稅後純益4849萬元、年減75％，EPS為0.66元。總經理曾烱誌說明，首季獲利雖較去年同期大幅衰退，但去年同期有轉投資的處分收益，若扣除這部分，獲利仍是成長。

曾烱誌指出，去年第一季開始本業獲利自高點往下，但隨大客戶恢復拉貨動能，以目前客戶預視訂單來看，無論是本業或大陸轉投資各廠，今年第一季落底後，第二季營運將優於第一季，第三季又會好過第二季。

江申大陸轉投資各公司去年全數獲利，第一季合計認列收益4,030萬元，其中福州福享受惠大客戶寧德時代訂單顯著成長，今年第一季小賺345萬元、較去年同期轉虧為盈，廣州恩梯恩亦較去年同期成長。

福州福享由於供貨寧德時代，隨著其訂單持續成長，除挹注第一季獲利，第二季出貨給小米汽車，打入小米SU7電動車供應鏈，在增加小米汽車訂單後，預計單季表現將續優於第一季，且因目前也正接洽另一車廠訂單，由於該車廠年產量約可達40萬輛，若順利出貨，全年獲利將大幅度成長。