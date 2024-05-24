勞保最快4年破產！勞長驚吐一句 網炸鍋

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【中時新聞網 吳美觀】勞保基金負債逾13兆，若不改革將在2028年破產。新任勞動部長何佩珊23日在立院首度備詢時表示，「財務撥補就是一種改革」，此話一出，引發PTT網友熱議，不少人表示「延長炸彈引信，還是會爆」、「軍公教年改在改心酸的？怎不撥補？」、「軍公教好欺負？」

何佩珊指出「有政府在，勞保絕對不會倒」，至於未來是否啟動勞保改革，她強調「財務撥補就是一個改革」。

勞動部先前表示，為維持勞保制度穩健運作，政府自109年起已連續4年撥補勞工保險基金，撥補金額由200億元逐步提高至450億元，113年也審酌政府財政狀況續增編1200億元。未來仍會持續撥補，確保勞工的給付權益。

新任勞長一句「撥補就是改革」，掀起PTT網友討論爆棚，「給錢就是改革 笑死」、「公務員被改革全力支援做功德」、「是不是沒救了，只能用補貼做最後手段」、「撥補的數字小於支出，就像船破洞不補，拿舀水當處方」、「虧多少補多少就是改革，真好當官」。

還有其他網友狂酸，「當初軍公教怎麼不是這樣處理？」、「好聰明喔前幾任怎麼都沒想到」、「勞保潛藏債務13兆，中央山脈都能穿好幾洞」、「好險我是勞工不是軍公教 呼」、「睜眼說瞎話 撥補只是讓炸彈晚爆炸」。

中國時報報導，依勞保局最近一次精算指出，截至2023年底，勞保基金精算負債達13兆465億元、潛藏負債也達12兆872億元，最近一次精算報告更指出，若不改革勞保基金會在2028年破產。

相較於軍公教年金改革的大刀闊斧，勞保改革的困難點在於截至2023年年底，每人平均僅領取1萬8824元，若要再減領勢必得要面臨弱勢勞工難以生活的困境，而若要提高保費收入，負擔比率最大的雇主勢必率先反對，加上我國勞保法定退休年齡將逐年調整至65歲，與主要各國相當，再延退也有其困難性。