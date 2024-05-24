愛立基生醫 在胰腺癌檢測技術上獲得國際認可

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

愛立基生醫的研發團隊在胰臟癌血液檢測領域取得了重大進展，其新開發的胰臟癌血液檢測技術獲得了國際專家的高度讚譽。這項技術在美國臨床腫瘤學會（ASCO）的線上會議期刊中展示，標註台灣在全球血液癌症醫學領域技術上突破。

自2016年以來，愛立基生醫一直與台灣頂尖大學合作研究DNA癌症檢測技術，並在多個國際知名期刊上發表了研究成果。該公司的研究得到了台灣國科會和台北醫學大學的支持，並獲得了台灣國家創新獎和國科會未來科技獎。

從2018年至今，愛立基生醫已經發表了超過八篇關於癌症血液檢測及其循環甲基化游離DNA（cfDNA）在各種癌症類型中的臨床應用的研究論文。此外愛立基生醫還獲得了台灣和歐洲乳腺癌的血液檢測專利及台灣結直腸癌的專利。目前針對乳腺癌、結直腸癌、胰臟癌和肺癌的血液檢測的專利，正在包含美國、歐洲、澳大利亞、日本、韓國、新加坡、馬來西亞、中國和台灣在內的多個國家申請中。

愛立基生醫於2023年2月17日在美國提交胰臟癌的血液檢測專利臨時申請案(案號為63/485,748)，並於2024年2月16日申請美國專利 (案號為18/444,053)。此外亦於2024年2月16日申請PCT國際專利(申請號為PCT/AU2024/05011

關於愛立基生醫

愛立基生醫股份有限公司是一家致力於開發創新醫療診斷技術的生物醫學公司，以其在癌症檢測中高靈敏度和準確性而聞名。通過不斷推動醫療技術沿革與技術創新以改善患者的生活。