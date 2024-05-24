東元董事改選結果 公司派11席拿10席 小黃派侯智元最高票

東元電機24日召開股東會改選董事，黃茂雄會長黃茂雄長子黃育仁提名八席董事參選，加上公司派中信銀董事長利明獻、台灣金控前董事長沈榮津等參選，合計19席搶11席董事，公司派提名11席中寶佳提名的程本清落馬，合計10席當選，黃育仁陣營則全力衝高菱光代表人候智元的票數，獲得最高票。
以下為董事當選名單：
公司派提名：
一般董事：邱純枝、黃呈琮、周守訓、吳素秋、沈榮津、利明獻
獨立董事：黃協興、童兆勤、陳慧遊、趙梅君
黄育仁陣營提名：
一般董事：侯智元
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東元電機24日召開股東會改選董事，黃茂雄會長黃茂雄長子黃育仁提名八席董事參選，加上公司派中信銀董事長利明獻、台灣金控前董事長沈榮津等參選，合計19席搶11席董事，公司派提名11席中寶佳提名的程本清落馬，合計10席當選，黃育仁陣營則全力衝高菱光代表人候智元的票數，獲得最高票。
以下為董事當選名單：
公司派提名：
一般董事：邱純枝、黃呈琮、周守訓、吳素秋、沈榮津、利明獻
獨立董事：黃協興、童兆勤、陳慧遊、趙梅君
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