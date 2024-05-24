今年是宏泰人壽成立30周年，在這半甲子時光，宏泰人壽致力於公司穩健經營，透過專業的保險服務，持續守護超過百萬的保戶人生及其家庭。為了讓保戶及各界感受宏泰人壽傳遞保險業愛與關懷的用心，宏泰人壽特別規劃「宏泰30，傳愛百萬」線上天燈祝福活動，透過網站平台的互動機制，向保戶及各界獻上祝福，傳達彼此的心意零距離。

宏泰人壽表示，對於個人或是企業而言，30年都是非常漫長的時光，宏泰人壽這30年間深耕台灣，致力於公司穩健經營，提供專業的保險服務並創造利潤，與保戶共創雙贏。今年第一季財報出爐結果，宏泰人壽不僅財務狀況大幅好轉，同時淨值比也達4.42％，在30周年的當下，宏泰人壽展現全新氣象及蓬勃朝氣。

宏泰人壽專注本業經營，亦不忘企業社會責任；持續關懷地球、社會、保戶、員工及合作夥伴，落實公平待客，提升金融友善服務，積極於企業永續發展，透過各種不同的形式，將愛與關懷付諸實行，因此也達成許多個「百萬」目標。除了超過百萬的客戶數，在公益各面向，宏泰人壽也累積許多突破百萬的成績，例如捐血活動舉辦30年來，捐血c.c.數已經突破1,624,250c.c.，並朝著第二個百萬邁進；員工淨灘響應環保、登高活動促進健康，參與員工每場總計行走步數皆突破百萬步，淨灘清除海廢公斤數也年年增加。在揭露各項好成績的同時，為了讓更多人感受宏泰人壽的努力與用心，宏泰人壽特別規劃「宏泰30，傳愛百萬」線上天燈祝福活動，透過網頁「宏泰人壽祝福您」及「宏泰人壽心祝福」雙向互動的祝福機制，讓瀏覽者可以傳達彼此心意、拉近彼此距離。

「宏泰30，傳愛百萬」線上天燈祝福活動，從即日起至6月30日截止，留言祝福活動也結合抽獎，每天留言、每天皆可獲得一次抽獎機會，另外在宏泰人壽IG帳號亦舉辦「宏泰30我要更好—7天不間斷計畫」活動，藉此增加互動趣味，更添生日歡慶氛圍。未來，宏泰人壽承諾將達成更多個「百萬」，以堅定穩健的步伐，迎向下一個30年。