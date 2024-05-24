矽光子也沾光輝達！超高速網路夯 聯鈞、光環聯袂漲停

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

輝達效應持續發威，新亮點出現在超高速網路，執行長黃仁勳預期，專為AI設計的乙太網路平台「Spectrum-X」未來一年內，將躍升營收貢獻達數十億美元的強大產品線，激勵矽光子族群連日強攻，聯鈞帶量衝漲停，刷新2018年9月以來新高，波若威、旺矽也大漲半根漲停，訊芯-KY、上詮也連袂走強。

輝達力推「Spectrum-X」乙太網路平台，與傳統乙太網路產品相比，AI通訊網路效能大增1.6倍，黃仁勳直呼未來的乙太網路產品線路途「令人興奮」。輝達表示，Spectrum-X正為輝達打開全新的市場，正在與多家客戶進行量產，看好一年內將躍升營收貢獻達數十億美元的產品線。

目前提供輝達Spectrum-X平台的公司包括戴爾、聯想、慧與及美超微，市場看好，3月GTC大會時，Spectrum-X800的傳輸速度已達到每秒800Gb，將引爆800G光收發模組需求，帶動光通訊後續營收；而Spectrum-X高速傳輸任務也仰賴關鍵零組件PCB，要求層數比傳統應用數倍起跳，相關概念股可望受惠。

推薦閱讀 聯鈞打入AI供應鏈 出貨喊衝

光通訊與矽光子族群成為近日盤面亮點，聯鈞、光環雖然以盤下開出，但在強力買盤推動下，迅速翻紅拔高，直奔漲停，分別創下近6年、近4年高，明泰盤中大漲6%，前鼎、波若威、聯亞也走揚，但昨日漲停的華星光卻拉回修正，盤中跌幅超過2%，相對弱勢。