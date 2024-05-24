港府去殖民化 擬廢除法條「女皇陛下政府」、「總督」等字眼

香港大公文匯網24日評論稱，直到回歸祖國近27年，才赫然發現，在香港多項法例中，仍保留著「女皇陛下」、「總督」這樣帶有強烈殖民色彩字眼。出乎香港市民、甚至英國人意料與預期姍姍來遲的修訂。 香港特別行政區立法會大會22日就「2024年成文法（雜項規定）條例草案」進行首讀，針對多條條例作出簡單直接的調節化修改，以廢除若干條例中的有違香港特區憲制地位的過時條文或提法。 根據草案，「女皇陛下政府」、「總督」、「維多利亞」、「立法局」等與英國管治香港相關的法律字眼均會廢除，例如《郵政署條例》（第98章），商經局建議廢除「英國郵政署署長」的提述，又建議以「行政長官會同行政會議」取代「總督會同行政局」；以「特區政府」取代條文中的「官方」（英文文本內的「Crown」）。 香港署理律政司司長張國鈞22日表示，律政司每隔一段時間就會提交「成文法（雜項規定）條例草案」，以綜合條例草案的方法，對多條條例有效率地作出修訂，且是屬於輕微、技術性及無爭議的修訂，但有助於更新或改善現行的法例，這樣可以免去為每一條只涉及少量修訂的條文，逐一申請提交法案檔期的需要。