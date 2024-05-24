鉅明總座：去年不符預期 今年值得期待

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去年每股虧損0.71元的鉅明（8928），24日召開股東常會，通過配發現金股息0.70元，鉅明總經理蔡昌均表示，由於2023年客戶庫存調整、以及高爾夫球具銷售的市長停滯，導致去年營運不符預期，不過，在客戶庫存調整結束、以及銷售成長之下，鉅明今年的營運，值得期待。

鉅明24日的股東常會，除了通過配發現金股息0.70元，並改選9席董事，其中有4席獨立董事，當選的一般董事包括林進能、元開投資法人代表林昌孝、林萌妍、林萌俐、高清松等5位、以及4席獨董蘇清雲、蔡崇禮、黃文道、高偉賓，並推選林進能續任董事長。

鉅明2023年全年營收25.97億元，每股稅後純損0.71元，鉅明總經理蔡昌均

向股東表示，由於2023年客戶庫存調整、以及高爾球夫球具銷售的市長停滯，

導致去年營運「不符預期」，不過，也是一個轉變的契機。

他說，鉅明未來將持研發複合材料相關產品和技術、以及金屬粉末射出成型

零件的特殊加工與組裝技術研發。

蔡昌均受訪時指出，「今年基本上是樂觀的」，從今年第一季、以及4月的營收

表現，可以得到一些證明，4月單月營收2.59億元，年增62.14％，累計前4月

營收11.50億元，年增11.36％。

他說，雖然第二季屬於傳統淡季，營收可能會比第一季些微回軟，但從4月營

收表現、以及5月的現況來看，幾乎可以確定鉅明的「第二季，淡季不淡」。

蔡昌均表示，由於客戶庫存調整已經結束，無論新品或是舊型產品，終端銷售

都有明顯成長，如果從鉅明出貨的觀點來看，下游客戶銷售成長幅度介於10％

到20％之間。

蔡昌均指出，如果就今年全年的營收來看，第二季比第一季弱一些，第三季開

始，回復動能，並逐季走高，以YOY的角度來看，今年的每一季表現，前三季

都將高於去年同期，由於鉅明去年第四季表現強勁，今年第四季能否超，則尚

待觀察。

他強調，今年下半年一定優於上半年，全年的營運，「基本上，是樂觀的」，值得期待。