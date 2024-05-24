知名無糖口香糖輕巧10粒裝與全新包裝亮眼上市

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

無糖口香糖首選品牌「extra®」以全新視覺設計及好狀態更easy的概念，大幅度調整LOGO並大量運用飽和、令人愉悅的色彩，推出全新「extra®無糖口香糖10粒裝」，期許成為人人隨身外掛的扭轉心情鍵，遇到情緒低落或卡關的時刻，也能嚼出好狀態。

為歡慶新品、新裝上市，5月18、19兩天於台北松菸椰林大道舉辦快閃品牌屋活動吸引眾多人潮，開幕首日特別邀請了幽默風趣的新生代偶像黃偉晉擔任一日店長，搶先開箱extra®精心設計的品牌屋，全台「7-ELEVEN」及「全家便利商店」自即日起推出限時優惠，購買extra®還有機會獲得extra® x DOUGHNUT 聯名包款。

黃偉晉和熱情民眾一起嚼出好狀態！自爆EMO時刻不爆炸祕訣

台北松菸打卡新熱點extra®快閃品牌屋於18日正式亮相，一日店長黃偉晉一出現更立即引發粉絲們的熱烈迴響，真性情的他也坦率地大家分享自己情緒比較滿的時候，會非常需要一個轉換心情的小舒壓，尤其有時候唱歌、主持的狀態就總差那臨門一腳時就會嚼一下extra®。黃偉晉還說心情的每一種樣態就是一種自嚼（覺），每天要轉換不同的好狀態時也會選擇不同口味的extra®無糖口香糖。

兩天活動現場除了吸引民眾拍照打卡，還設有「自嚼Chew語錄」互動區，邀大家走進潛意識與內在自我對話，參加快閃活動消費者完成指定任務便獲得全新「10粒裝extra®無糖口香糖」、Comebuy手搖飲和DOUGHNUT限量折價券、extra®自嚼Chew語錄套卡組等好禮，當日現場還有專業講師為消費者進行專業個人色彩測色分析，給予符合美學、增長氣色、強化質感的最佳建議配色，連兩天充滿創意與驚喜的品牌屋快閃活動，讓參與者在互動中發現更多關於自己的可能性，帶走各種驚喜好禮，擁有快樂的好狀態。

歡慶上市超商祭限時優惠 還有機會帶回潮牌聯名包

為慶祝上市，業者特別祭出連串好康，包括:全台「7-ELEVEN」及「全家便利商店」即日起推出限時優惠，購買extra®還有機會獲得extra® x DOUGHNUT 聯名包款。5/15至6/11到全台「7-ELEVEN」購買 extra® 無糖口香糖45元袋裝系列，兩件62元，再送 OPEN POINT 點數 3 點！登錄發票還可即時抽限量extra® x DOUGHNUT 聯名包款。5/15至6/11 到全台「全家便利商店」購買 extra® 無糖口香糖，同價位袋裝系列第2件6折，還可集章免費兌換限量extra® x DOUGHNUT 聯名包款。即日起至6/27至全聯福利中心購買extra® 單袋裝(36.4g) 2件90元；6/28至7/11止，extra® 單袋裝(36.4g) 2件特價85元，活動期間內 (6/14-7/11) 登錄購買發票就有機會抽限量extra® x DOUGHNUT聯名包款。