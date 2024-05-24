ESG傳播實戰！5／31「永續傳播與產業鏈結產學論壇」盛大登場

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近年各行各業掀起「永續」這個熱門關鍵字，你我可能不陌生。相關資訊不僅出現在新聞專題、視覺廣告、貼文影音，網路搜尋ESG更是出現數百篇的介紹與操作心法，熱議程度儼然成為新時代的顯學！

113年5月31日，輔仁大學傳播學院攜手TVBS信望愛基金會舉辦「永續傳播與產業鏈結產學論壇」，以「傳播學」的角度來思考「永續發展」的議題。論壇重點將會放在傳播媒體如何連結產業界與社會大眾，譬如：媒體代理商要如何因應客戶ESG的需求，而為客戶規劃永續的溝通策略；而新聞傳播媒體者則是如何發揮公器角色，為社會傳遞永續精神。

本次論壇著重案例分享，首先邀請高度參與永續指標的食品業，介紹品牌如何將永續發展的重點清楚的傳遞給消費者; 廣告代理商、行銷公司、公關公司也將永續思維落實在企業內部，並運用傳播的專業、創意與科技，協助客戶在行銷活動中注入ESG的精神，引起消費者的共鳴; 而身為傳遞訊息關鍵角色的新聞媒體，則是在兼顧商業邏輯的基礎上，致力於以「建設性新聞學」的方法來報導永續發展的議題。

有著豐富經驗與前瞻思維的講者們，將在5月31日的論壇中分享寶貴的實戰經驗。當天現場也會展出輔大跨學院的教學、研究成果，精彩豐富，歡迎報名聆聽。

論壇亮點

專題演講：企業社會責任與永續傳播 (ft.吳世家 香港中文大學企業傳播所)

產業案例：食品業的永續行銷策略 (ft.桂冠食品、聯華食品)

分享座談：代理商如何經營永續傳播策略 (ft.台灣宏盟媒體、布爾喬亞公關顧問、 智策慧品牌顧問)

分享座談：新聞媒體與永續發展 (ft.遠見智庫、TVBS信望愛基金會、 聯合報系永續工作室)

輔大永續相關計畫成果展覽 (ft.傳播學院、外語學院、社科院、民生學院)

● 活動名稱：永續傳播與產業鏈結產學論壇 暨 輔大SDGs相關計畫成果展覽

● 舉辦時間：2024.05.31 (五) 10:00~17:30

● 舉辦地點：輔仁大學傳播學院 思恒廳 (新北市新莊區中正路510號)

● 論壇細節&報名 : https://bit.ly/3URKLKY (輔大教職員生請從校內系統報名) https://bit.ly/4aAeDRX