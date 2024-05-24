陸逾70城推住房「以舊換新」 成效曝光

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澎湃新聞24 日報導，據不完全統計，大陸迄今至少71城推出「以舊換新」相關政策，隨著「517」樓市新政推出，越來越多城市加速推進「以舊換新」的落地細則，一線城市「以舊換新」再擴圍；多城明確鼓勵或推動國企收購購房者手中的二手住房。專家指出，直接收購居民舊房，更具效率。

廣東省廣州市房地產行業協會、廣州市房地產仲介協會22日聯合發起住房「以舊換新」活動倡議。首批共發動全市122個房地產項目和12家房地產仲介機構參與。活動時間為2024年5月25日至2024年11月24日。

換房人以自願原則參與「以舊換新」活動，即計畫出售二手商品住房（舊房）並在本市轄區內購買新建商品住房（新房）。首批共計122個房地產項目參與，分布于廣州11個區。

同時，鼓勵房地產仲介機構在與房地產開發企業合作開展「以舊換新」期間，優先推廣舊房房源；鼓勵房地產仲介機構為換房人提供舊房出售後新房交付前的過渡性租房傭金優惠；如通過同一房地產仲介機構完成「以舊換新」的，鼓勵房地產仲介機構給予換房人傭金優惠等。

在此之前，廣東省深圳市和上海市已經推出「以舊換新」活動，均採取提前鎖定新房房源並優先出售舊房的「代售購新」模式。

收購二手房相關政策加速落地。

安徽省蚌埠市22日發布文件提出，支持市蚌投、國控等所屬國有房地產企業組建「以舊換新」換購聯盟，建立新房與二手房便捷換購通道，幫助購房群眾「以舊換新」。鼓勵企業根據需要，按照市場化原則，收購有「賣舊買新」需求家庭的二手住房，用於市場化租賃住房、保障性租賃住房、豐富房票房源超市等。

安徽省淮北市22日發布文件要求，鼓勵國企收購有「賣舊買新」需求家庭的二手住房，盤活改造存量住房用於保障性租賃住房，幫助新市民、青年人緩解住房問題。

湖北省武漢市礄口區22日發布文件提出，支持區平台公司通過收購二手住房用於市場化租賃住房或保障性住房等方式開展住房以舊換新，擴大新房房源覆蓋面，分批有序推進。

收購舊房模式受購房者歡迎。

以江蘇省南京為例，據微信公眾號「宜居南京」22日消息，南京存量房「以舊換新」，首批52組確認成交。自4月底宣布「以舊換新」以來，初審符合條件的登記約3430組；案場累計來訪約2230組；繳納新房意向認籌金的換房人515組，52組客戶確認成交。

平安證券房地產團隊表示，以舊換新有利於暢通一二手房置換鏈條、協助縮短交易周期、促進新房銷售去化。收購模式由地方國資或開發商直接收購居民舊房，在賣房環節更具效率，成為主流。

對於收購二手房的現狀，光大證券房地產團隊首席分析師何緬南表示，目前收購目標規模較大的城市有鄭州（24年預計5000套）、南京（24年預計2000套）等，其餘城市整體屬於百套級別的試點，且舊房收購主體基本為地方國企，短期內因各地試點規模較小、意向認購率尚不高，或對新房以及二手房成交影響有限。

平安證券房地產團隊表示，以舊換新大規模複製面臨阻礙，資金支持、房源品質等成為關鍵：參與企業層面，收購模式下地方國資去化新房，但收回舊房同時沉澱資金，基於較低租金回報，以租賃舊房回收投入資金周期較長，大規模複製需同等規模、長久期、低利率資金支持。