蘋果折疊MacBook規格曝光 搭載M5晶片 成本比肩「這產品」

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蘋果遲未推出折疊相關產品，外界各式傳聞不斷，究竟蘋果首款折疊產品會是iPhone、iPad，還是 MacBook？蘋果產業鏈專家郭明錤最新調查指出，蘋果首款折疊產品可能為折疊MacBook，蘋果希望能做到使用時面板上盡可能看不到折痕，預計採用M5系列處理器，成本直逼Vision Pro。

郭明錤先前曾表示，目前在可折疊設備領域，蘋果目前唯一有明確開發進程的只有可折疊Macbook，昨（23）日再提出「Apple的首款折疊產品—全螢幕折疊MacBook」調查報告。

郭明錤指出，LGD為面板獨家供應商。除20.25吋外，Apple也在考慮是否要用18.8吋取代。這兩個尺寸的差異在於對折後分別約等同14–15吋與13–14吋筆記型電腦的外觀設計。

郭明錤表示，蘋果希望能做到使用時面板上盡可能看不到折痕，這對面板與軸承的設計規格要求非常高，故面板與軸承成本也非常高。目前初步估計面板與軸承的成本各約600–650美元與200–250美元，待量產時若良率有顯著改善，可望再降低成本。要解決摺痕問題，需面板與軸承高度搭配，目前蘋果僅與LGD與Amphenol分別為面板與軸承的獨家開發商。

郭明錤認為，從面板與軸承的成本看，折疊MacBook的售價應該不便宜，若Apple無法在量產前顯著改善良率並降低成本，那麼折疊MacBook的成本可能會接近目前的Vision Pro。但因折疊MacBook的產品定位相較下更為明確，故出貨量應可顯著高於Vision Pro，預估2026年出貨量可達100萬部以上。

至於出貨時程，郭明錤評估，面板與組裝的目標量產時程分別為2025年第四季與2026年第一季，先前的預估是在2027年，產品預計將採用M5系列處理器。