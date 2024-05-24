14期爆棚推案潮 品牌建商爭相插旗

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14期重劃區開發僅3年，隨即躍升房市一級戰區，因其不止擁全台中最大開發腹地面積，完善的內外道路系統、同時具備高綠覆、低密度開發規劃，鄰近水湳經貿園區、11期的雙城樞紐優勢，使其具備了優渥適居環境，加上近年台中市府團隊重點開發挹注，從漢神洲際購物中心進駐起，至台中大巨蛋正式動工，以及日前國道一號銜接台74線的大雅系統交流道開放全線通車，也完美點燃了各大指標建商在14期醞釀許久的推案戰火。

同區預售新案如雨後春筍般推出，據實價登錄顯示，14期目前線上銷售個案已突破20案；其中不乏知名品牌建案如「THE精銳」、「大陸豐莚」、「惠宇覞山」、「豐邑豐穗」、「豐邑豐禾」、「順天king‘s Road」、「國泰美禾」、等豪宅新作，因此14期成為全台中同時擁有最多宜居案的推案熱區。

金獎建商豐邑機構更鎖定14期，積極購地展開全面佈局，目前已擁多塊精華地段其中包含已正式公開銷售的「豐穗」、「豐禾」、「ONE＋」，以及即將預推的「豐謙仁平段」「承恩仁平段」與「豐邑榮德段」等總共六案，豐邑將一連推出六大新案，總面積合計共6,700坪，總戶數合計522戶，總銷估約突破200億元，一舉躍升目前14期重劃區內，推案量居首的重磅級建商！

配合中部市府法規與時下居住趨勢，豐邑機構全面響應全球淨零趨勢、以及市府所推廣之綠覆計畫，自選地開始細心研擬，且從設計、概念發想、建材選用，結合平面低容積率、高綠覆率的綠地景觀、垂直森林設計，徹底地將永續理念落實於建築本體之上，實踐永恆國際城市價值。預計於2024年第三季度正式完工的「豐邑豐穗」則將是目前豐邑建設於14期之內，最快成屋的一案，座落於台中大巨蛋旁的，「豐邑豐禾」，高達2,082坪的大型造鎮案，則屬近期重劃區內最大開發案之一，據悉，豐邑機構十分看好14期重劃區的開發潛力，表示後續有再增添購地計劃，顯示出豐邑將深耕14期的決心。

根據市調顯示，近期更有多間北部指標建商如，華固、亞昕、新美齊、宏璟也都前往14期積極獵地，有了全台知名品牌的相互競逐，對於想置產14期的消費者不僅多了許多的選擇，也將更有利於重劃區的發展。