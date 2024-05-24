台灣醫療揚名國際 友邦聖露西亞總理夫人慕名眼科求診

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台灣醫療技術享譽國際，吸引眾多國際友人來台尋求醫療協助。近日我國友邦聖露西亞總理夫人受邀參加520總統就職慶典，在相關單位安排下，首站即前往知名眼科機構接受專業醫師視力健康檢查，在醫師團隊詳細專業評估後，兩天後由主治醫師張朝凱親自執行眼科雷射手術，矯正總理夫人的遠視、散光及老花。手術過程順利成功，獲總理夫人高度肯定，特別邀請醫療團隊合影。

聖露西亞總理夫人長期受遠視及老花困擾，配戴眼鏡影響工作和生活，早已希望能通過眼科雷射手術改善視力。她表示，得知台灣在醫療服務及醫療設備等方面居於全球領先地位，因此選擇在台參加慶典期間解決視力問題。醫療團隊以專業技術和親切服務，化解她在手術前的緊張情緒及擔憂，整個過程迅速且安全，另她對療程體驗表達高度讚譽。

主刀的張朝凱醫師表示，院方在手術前為總理夫人安排全面檢查，並詳細討論手術方案，雷射視力矯正(Laser Vision Correction) 因其高精確度、安全性及術後恢復迅速，成為首選。他強調，這種簡單快速治療方式，符合台灣目前主推國際醫療旅遊(Medical Tourism)趨勢。

台灣眼視光醫學會理事長張朝凱醫師表示，能為友邦聖露西亞總理夫人提供雷射視力矯正，不僅是一場成功的國民外交，更是對台灣醫療實力的肯定。