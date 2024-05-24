FBI披露電詐分子盯上留學生 陸駐美使領館發布安全提醒

中國大陸駐美國大使館公眾號24日消息，近期電信詐騙案件頻發，中國駐美使領館已多次發布防範電信詐騙的提醒。近日，美國執法部門聯邦調查局（FBI）發布公告提醒公眾，不法分子以美國華人社區，尤其是中國留學生為目標進行金融詐騙。 陸駐美使館列舉詐騙套路如下： 一、初次聯繫。詐騙分子冒充美國零售商、快遞公司、銀行或中國駐美使領館工作人員，通知受害者有包裹待領取、有帳單未結清、護照存在問題等。 二、威脅恐嚇。詐騙分子將受害者電話轉接給另一名冒充中國公檢法機關工作人員的同夥，告知受害者涉嫌違法犯罪案件細節，出示偽造的逮捕令等法律文書，威脅要將其遣送回國接受審判。 三、實施監視。詐騙分子強迫受害者接受24小時視訊監視，要求受害者不得討論或上網搜索有關案件。誘導受害者參與針對其他人的詐騙活動，要求當事人拍攝其他受害者的照片或視頻，接收加密貨幣或轉帳匯款等。 四、騙取錢財。詐騙分子指使受害者將保釋金匯入中國大陸或香港特區的銀行帳戶，告知受害者轉帳步驟，教唆受害者向朋友和家人騙取錢款，甚至強迫受害者參與洗錢等違法犯罪活動。 中國駐美使領館再次提醒在美中國公民，高度重視財產安全，不在電話中向不明身分人員透露自己和家人個人資訊和銀行資訊，避免被詐騙分子利用。如接到疑似詐騙電話，請及時掛斷。如已遭遇詐騙，立即撥打911報警，登錄美聯邦調查局網上犯罪投訴中心（www.ic3.gov）報案，並即時聯繫銀行嘗試追回損失。