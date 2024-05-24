前往主要內容
工商時報LOGO

她稱「陸電動車是有輪子iPhone」！謝金河讚美3位鐵娘子最有創意

  • 中時新聞網
美商務部長雷蒙多稱中國的電動車是有輪子的iPhone。圖／新華社
美商務部長雷蒙多稱中國的電動車是有輪子的iPhone。圖／新華社

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【中時新聞網 吳美觀】新政府上台，面臨朝小野大局面，造成國會紛擾不斷！財信傳媒董事長謝金河表示，美國政壇有3位女強人，最驍勇善戰的是財政部長葉倫，另一個是商務部長雷蒙多，以及貿易談判代表、有華裔血統的戴琪，她們的表現，尤其是論述能力及執行力，值得卓榮泰院長團隊好好學習。

謝金河在臉書發文指出，美國總統大選又將進入決戰的關鍵時刻，大家都很關注拜登繼續當總統？或是川普再度入主白宮，到底誰對台灣比較有利？其實美國白宮治國團隊有一貫的風格，誰當選總統，都必須以國家最大利益為依歸。

這次520，謝金河表示，賴總統的治國團隊也就戰鬥位置，在藍白掌控國會下，行政官員壓力很大，要想突圍，必須要有好的政策論述能力，這當中，不妨研究一下美國拜登政府的三個鐵娘子的論述能力與問政風格。

他認為，美國這三位女性部長，最驍勇善戰的是財政部長葉倫，從聯準會主席轉戰財政部，葉倫每一次站出來都擲地有聲，從友岸外包到中國產能過剩擊垮全球產業，葉倫的理路通暢。上個月，葉倫的中國行，即使中國降低規格接待，葉倫仍然滿臉歡心，喜怒不形於色。

在葉倫的友岸外包下，中國22年對美國貿易順差4041.38億美元，到23年降到2794億美元，一下子少了1247億美元，有多少中國製造業為此收攤？

另一位是商務部長雷蒙多，謝金河表示，擁有高學歷的雷蒙多在美中晶片戰爭中，立場非常強硬，他曾經對輝達、AMD（超微）降規偷跑不假辭色。對於制裁中方的企業，下手毫不手軟。最有創意的是，她稱中國的電動車是有輪子的iPhone。

還有一位是貿易談判代表、有華裔血統的戴琪，她對中國的立場一直很堅定，尤其是關稅的態度。戴琪的每一次發言，臉上都帶著剛毅之氣。

謝金河說，她們三人都從拜登入主白宮後，進入華府的團隊服務，拜登團隊有很多成員，但這三個鐵娘子在美中角力下，她們的表現，尤其是論述能力及執行力，值得卓榮泰院長團隊好好學習。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 5／30天赦日 開運絕佳是這兩個時辰

  2. 又合體！大潤發將進駐青埔IKEA

  3. 台中銀股東會通過配發股利0.96元 表現太好小股東「沒問題」

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。