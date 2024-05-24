鎖高利 這家銀行美元定存飆上5.5％

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

凱基銀行24日表示，現為20年來難遇的利率高峰，預估在美國聯準會升息到未來降息這段時間，美元維持強勢的可能性仍較大，建議民眾可趁勢把握機會布局外幣資產。凱基銀行推出5,000美金起即可承作的美元高利定存方案，即日起至6月28日止，透過行動銀行App、客服、分行皆可申辦，最高可有三個月超高年利率5.5％。假設存入1萬元美金，以三個月最高優惠年利率5.5％計算，將可領回約近4,500元臺幣。

FOMC會議決議維持美國聯邦基準利率區間不變，並於6月開始放慢縮表(自市場回收資金)的步伐，且美國聯準會會後聲明也表示：「貨幣政策下一步不太可能升息」，加上最新就業數據出現降溫，凱基銀行表示，綜觀前述原因，已按兵不動許久的美國利率環境，仍存有年內啟動降息的空間。同時，目前也是20年來難遇的利率高峰，故在聯準會不升息至未來降息開始的這段時間， 美元維持強勢之可能性仍較大。

凱基銀行美元高利方案，客戶可以透過行動銀行APP存入新資金，單筆最低承作金額只要5,000美元，即有3個月期定存年利率5.2％、6個月期5％的優惠利率；若為財富管理會員，則可透過分行臨櫃、客服辦理，最高享3個月期5.5％、6個月期5.3％的超優惠利率，是鎖住高利配置外幣資產的好機會。

喜愛資金運用彈性大的民眾，也可以承作臺幣高利活存專案，別於市場上大部分需要開立新戶、設有資金有上限等，凱基銀行臺幣高利活存專案，只要存入活存新資金達10萬元以上，就可享活動年利率最高1.425％，且無存款上限，存越多賺越多，還可保留彈性，讓資金運用更靈活。

此外，即將進入暑假旅遊旺季，換匯需求增，民眾想找到好的換匯時點，準備旅遊資金或規劃外幣資產的配置，可透過凱基銀行行動APP存款優惠活動專區，將新存入的資金換匯為美元，即享7天期定存年息10％的超高利率，出國花錢之前先賺一波。不管是需要靈活調度臺幣，或是規畫暑期旅遊、想要累積外幣存款，都可以在凱基銀行找到最適合自己的存款方案，創造穩定收益。