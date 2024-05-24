工研院TREE主題館、基市府產業發展主題館 展示ESG解決方案

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亞洲指標新創展會 InnoVEX 主辦單位之一台北市電腦公會（TCA）表示，綠色科技永續營運是全球趨勢，Research and Markets研究報告指出，綠色科技和可持續性發展需求快速增加，預估全球市場將從2024年的286億美元，成長至2030年的1,349億美元，年複合成長率（CAGR）高達29.5%，因為全球企業正在透過採納綠色技術和可持續發展計劃，進行產業轉型，驅動力量包括日益提升的環境保護意識、嚴格的市場法規以及追求成本效益，因此企業必須把環保永續納入營運過程中，從供應鏈管理到產品開發無一不可避免。

TCA指出，InnoVEX 2024 科技新創雲集，本屆展覽透過「AI」、「ESG綠色科技」、「智慧移動」、「半導體應用」等四大主題展出內容，吸引許多符合主題之廠商參加。InnoVEX 2024共有23個國際辦事處、加速器、政府單位等主題館，將展出旗下熱門技術團隊與新創廠商。

經濟部產業技術司科專事業化生態系建置/推動計畫TREE主題館 展現台灣綠色科技永續創新能量

TCA表示，工業技術研究院是國際級的應用研究機構，擁有六千位研發尖兵，以科技研發，帶動產業發展，創造經濟價值，增進社會福祉為任務。自1973年成立以來，率先投入積體電路的研發，並孕育新興科技產業；累積近三萬件專利，並新創及育成，包括台積電、聯電、台灣光罩、晶元光電、盟立自動化、台生材等上市櫃公司，帶動一波波產業發展。

今年經濟部產業技術司科專事業化生態系建置/推動計畫TREE新創主題館，將帶來多家與綠色科技、生醫、永續創新等新創廠商進行展出，並在展中（6月5日）上午辦理TREE主題館開幕儀式暨TREE Award頒獎典禮，TREE Award首獎最高100萬元新台幣，針對海內外買主，規畫於6月5日下午辦理TREE新創媒合活動。

面對全球紡織產業永續經營需求，TREE主題館當中的沛德永續科技，將展示紡織材質智能分選系統，可進行舊衣回收業者進行精準材質分類，以提供下游化纖廠品質穩定的回收廢紡，協助產業建構紡織循環經濟的最後一哩路。並提供雲端履歷系統，提供客戶廢棄紡織品之可追溯性及計算碳足跡的依據。核心技術運用近紅外NIR光譜原理及演算法來進行快速非接觸式紡織材料鑑別，並具備AI學習能力，透過大數據的累積提升準確度之辨識，準確度獲得專業機構認同，分選後之廢紡樣品已在化纖廠進行試產並順利完成後段製程。

針對自動製造對工業用機器人需求大幅增加，機器人用感測器和應用技術研發就成為關鍵，主題館中的Holon Robotics，成功開發出先進機器人核心軟體HolonOS，目前在台灣已有6套系統成功運行，累積超過1.2萬小時的運行時數。HolonOS在視覺檢測、力量控制和雷射量測補償等關鍵技術領域展現了其卓越性能，為台灣乃至亞洲的製造業帶來了可預期的自動化升級。

由國立台灣大學光電所孫啟光教授實驗室之衍生新創團隊介觀生醫，致力於發展各項先進之超快雷射與極限光電工程技術，並應用於解決多項長期懸而未決之科學難題；更進而在工程上以影像之方式呈現，以提供目前臨床醫學、神經科學應用等所急需之奈米顯微術工具。

醫療界利用低劑量胸腔電腦斷層（LDCT）進行健康檢查，已成為近幾年中高階健檢必備項目，神瑞人工智慧DeepRad.AI可利用單一次低劑量胸腔電腦斷層影像，搭配多模人工智慧技術，將肺、心、骨做一次性篩檢，快速偵測肺結節、預測心臟冠狀動脈鈣化風險及骨質疏鬆風險，並產出客製化診斷報告。DeepLung-CAC有效提升放射科醫師效能及篩檢的效率，也為受檢者提供了早期診斷三種疾病的機會，減輕病人及社會醫療負擔。

基隆市政府產業發展主題館：以科技永續發展基隆產業生態圈

基隆市政府產業發展處以「潮嚮基隆」形象品牌主軸，從山海出發結合基隆山、海地方產業，導入人文、設計、飲食、土地等元素，吸引台灣人體驗基隆獨特山海之旅。

主題館中的智慧光科技，成立於2002年，一直以來持續專注於冷壓製程的開發和製造，擁有COB、ACF貼合、印刷和卡片貼合等自動化機台設備，註冊超過30項專利，並為全球客戶提供最新的可視卡技術。智慧光出口全世界至今已累積出貨超過22,000,000張，有30個國家超過50家銀行、金融機構等皆已運用智慧光可視卡在不同應用當中，未來將在FIDO（Fast IDentity Online）、區塊鏈、遠程醫療的應用，提供更多元化的服務。

藍色脈動BlueTrend為正體中文市場上最大的「自發性海洋媒體」平台，致力於揭示台灣及其他島國近海環境的奧秘，解決基礎數據匱乏的問題。商業模式以「多語跨境可持續潛水旅遊平台」為核心，並與海洋公民科學數據庫無縫結合。不僅能促進短期旅遊，中期海洋生態保育，還能長期提供生物多樣性探索研究、碳封存與碳信用等服務，共創互惠。

品雨資訊透過共享雨傘概念結合共享經濟，提升人們對資源有效利用和共享重要性的認識。這種模式不僅帶來便利，還有助於推動可持續發展，減少浪費和資源消耗。

全球年產出量2,000萬噸以上的廢輪胎，已經造成生態上的巨大負擔與浩劫。奇妙水循環材料科技能將廢輪胎轉換為高活性、高價值的再生橡膠材料，和有價金屬回收。未來30年，奇妙水循環材料科技將提供全球前三大輪胎廠的低碳排高活性膠粉R-ESG-Rubber。

InnoVEX官方網站：https://innovex.computex.biz/， InnoVEX觀展預先登錄網址：https://innovex.computex.biz/show/Default.aspx。 海內外買主媒合系統網址：https://show.computex.biz/MatchmakingLogin.aspx。