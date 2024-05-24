台灣人工智慧協會參與2024 Tokyo AI Expo春展 台日AI Startups積極交流

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台灣人工智慧協會(TAIA) 近日參與2024 Tokyo AI Expo春季展。這一盛會於東京國際展示場（Tokyo Big Sight）舉行，被譽為日本最大且最具指標性的人工智慧展覽之一。Tokyo AI Expo每年都吸引來自全球的頂尖專家和企業，是展示最新人工智慧技術和產品的重要平台，也是業界專家、學術界領袖和國際知名企業進行交流的重要場合。

台灣人工智慧協會此次參展，由經濟部產業發展署指導，台日產業推動中心(TJIC)執行，TAIA台灣人工智慧協會協辦。並攜手台灣企業lisC、英研智能移動、銘祥科技、皓博科技、雲達科技、帆宣系統科技與先知科技各公司一同共襄盛舉。

今年的Tokyo AI Expo特別新增了生成式AI展區，這體現了對當前生成式AI技術重要性和快速發展趨勢的重視。生成式AI技術如GANs和GPT列，已在內容生成、商業設計、藝術創作、娛樂和多方領域展現其強大的應用潛力，從而為創意產業、廣告、教育和客戶服務等領域帶來創新的解決方案。

此次展會中，TAIA協會帶領皓博科技與先知科技，與日方AI Startups熱情參與交流，與業界的領導者和創新者進行深入的交流和討論。

●Appier(日本)：專注於利用人工智慧幫助企業進行跨螢幕廣告投放和行銷策略優化。Appier的技術能夠分析大量數據，預測消費者行為，提升廣告和行銷活動的效率。

●台灣圖靈鏈(日本)：其產品已應用於10個國家和地區，服務超過400個政府部門和學術機構。圖靈鏈的技術被應用於學經歷證明、醫療證明、不動產合約書、碳權憑證等重要憑證的發行，發行量已超過數萬張。

●Spiral.AI：專注於使用大型語言模型帶來創新AI服務。其產品包括日本第一個人工智慧服務「Naomi.AI」，可讓客戶與名人對話，以及自訂聊天GPT「Spiral.bot」。Spiral.AI致力於「加速人類技術進步」，是日本少數專門從事生成式人工智慧和法學技術的公司之一。

●JDLA (Japanese Depp Learning AI) 日本深度學習學會：由日本AI研究領域頂尖專家、東京大學松尾豐教授創立。JDLA致力於通過深度學習技術提升日本產業競爭力，推動產業應用、人才培育、國際合作和社會對話。

TAIA表示，此行非常難得的機會，能與日本AI Starup企業和創新者進行深入的交流和討論：台灣圖靈鏈(日本)、Spiral.AI 、JDLA (Japanese Depp Learning AI) 日本深度學習學會。圖／台灣人工智慧協會TAIA提供

在Tokyo AI Expo有機會親身體驗來自世界各地從智慧製造、健康醫療到智能交通等各領域的創新AI技術和解決方案。除了產品展示和技術交流，Tokyo AI Expo還將舉辦一系列的演講和研討會，邀請行業內的專家分享他們的見解和經驗。展會僅開放專業人士進場，這樣的安排確保展會能更專注於高質量的技術交流和業務合作機會探索，以及最新行業趨勢的深入討論。此專業化的展會形式吸引了來自全球的專家、技術領導者、創新企業和學術界精英，積極參與這一行業盛會，促進了國際間在AI技術研究和應用開發方面的合作與交流。