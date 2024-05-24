天菜牙醫炫晨破解刷牙4大迷思 挑選牙刷的關鍵竟然是「它」

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想成為時尚範兒，擁有優雅、自信的光采，除了造型上必須搭配得宜以外，牙齒也是不容忽視的小細節，每天定時刷牙助於保養牙齒。然而關於刷牙其實有很多誤解和迷思，陽明大學牙醫學系畢業的專科牙醫師炫晨，曾出版寫真散文集《你的藍色不是我的藍色》、寫真書《secret游泳教練寫真書》，型男外型並擁有牙醫專業，炫晨破除關於刷牙的4項迷思，想要擁有自信風采的民眾趕快筆記，不要誤觸地雷。

迷思1.刷牙要用力刷，才會刷乾淨？

一說到用力刷牙，炫晨馬上提醒民眾，要小力一點刷，避免傷到牙肉和牙根。刷牙的重點是要刷除牙垢，牙垢很軟，沒必要用力刷，刷久自然會乾淨。牙齒最外層由琺瑯質構成，用力刷牙不會傷到琺瑯質，但是施力過重會造成牙肉萎縮，牙根也會出現刷牙的痕跡，甚至產生凹洞。

迷思2.軟毛牙刷刷不乾淨？硬毛牙刷比較能深入牙縫、清潔徹底？

部分民眾對軟毛牙刷存在誤解，炫晨表示，牙刷的刷毛要越軟越好，再者，只要能把牙垢刷掉，就是好牙刷。另外，牙線和刷毛較長的牙刷也都能清潔牙縫。炫晨也提醒民眾，小刷頭牙刷使用上比較靈活，小刷頭和大刷頭牙刷各有千秋，小刷頭牙刷靈活，雖然每次刷牙的面積比較小，但其實刷頭一次能夠刷到一兩顆牙齒，能夠清潔地比較乾淨。

迷思3.喝完汽水甜甜的，最好馬上刷牙？

其實刷牙是有時機點的，炫晨說明，牙齒是一種礦物，PH質比較低，酸性物質像是果汁、水果、可樂、茶、咖啡都會傷害牙齒，酸性物質會讓牙齒裡面的礦物質游離出來，產生脫鈣現象。民眾進食之後，口腔環境都是偏酸，牙齒比較脆弱，如果進食後直接刷牙，無異是刺激牙齒，最好等進食完畢15分鐘後再刷牙。

迷思4.電動牙刷的潔牙效果比普通牙刷更好？

炫晨點破迷思指出，其實牙垢只要輕輕刷，刷久一點就會乾淨，民眾只要刷牙方法正確，電動牙刷跟普通牙刷的效果一樣。差別在於，電動牙刷靠馬達震動，效率很高，對於忙碌的現代人來說，更有時間上的效益，刷牙是要刷牙齒跟牙齦的交界處，最容易被忽視的臼齒內側牙齒也要刷乾淨。

看完以上，沒想到，刷牙這個小動作，也有很多眉角在裡面，想要趕快成為擁有皓齒燦笑的時尚範兒？好用軟毛、小刷頭牙刷，就是超薄刷頭2.5mm的日系品牌「Ora2極緻美型細薄牙刷」。

超薄刷頭可以輕易刷到口腔深處，濃密刷毛還能緊密貼合牙齒，去除牙齒髒污，纖細的牙刷頸，使刷牙動作更流暢、滑順。刷柄很細，還有點彈性，握起來很舒服，使用者也不用太用力就能輕鬆潔牙，超薄小刷頭就連一些難以清潔的死角，像是後牙的轉角地方，都能輕鬆刷到。

很棒的是，材質很環保，牙刷的刷柄採用可再生生物基質塑膠製造，包裝用森林認證（FSC）紙張製成，包裝質感設計，加上低明度莫蘭迪色調，讓刷牙變成享受。Ora2極緻系列還有牙膏和漱口水，牙膏有極緻薄荷和柑橘薄荷、薰衣草薄荷三種，都是清新的薄荷香氣，用完擁有好心情，無色漱口水同樣讓人擁有好心情，而且大理石外包裝設計相當有質感，以往喜歡Ora2品牌的消費者，只能在日本採購，再辛苦地扛回來，現在具備時尚美型的Ora2產品，消費者在品牌官網就能採購，只要上網搜尋Ora2（愛樂齒），另外像是全聯、屈臣氏、康是美、寶雅、松本清、日藥本舖、Tomod's都有販售，有興趣的消費者可前往了解或選購。