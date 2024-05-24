2024 寵萌輔療發展論壇5／31線上直播

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工商時報舉辦之「2024寵萌輔療發展論壇~釋放最萌療癒力的無限可能」2024年5月31日 (五)13:30-17:30於旺旺中時媒體集團總部二樓會議廳以直播方式舉行/台北市萬華區艋舺大道303號，活動完全免費，歡迎對動物輔助醫療發展趨勢有興趣民眾準時上網收看。若需活動當天「免費簡訊貼心提醒」請由此填寫https://register.ctee.com.tw/Events/20240531-pet

根據統計目前台灣約有近三成的戶數有飼養寵物，年平均增率近 9%！動物陪伴在人們身邊，為人類帶來喜悅和精神安慰的效果已廣為人知，進而衍生將治療性動物納入各類人類服務中，改善人類身心狀態、生活品質，「動物輔助治療」 (AAT)便是其中一項。

動物輔助治療在國外行之有年，在瑞士，醫生也會把動物輔助活動加入醫囑，使用動物輔助活動的病患可以申請健保補助。

而根據 IBIS World 的市場報告，過去五年美國的動物輔助治療市場以 2.7%的年複合增長率成長，預計今 (2024)年達到 1.1 億美元！

台灣自 2000 年以來，也開始發展「狗醫生」的制度，逐步深入醫療院所、安養機構、教養院、學校等場所服務，幫助人們減壓、康復。當寵物療法（pet therapy）在國外漸趨盛行，台灣寵萌戶數越來越多的趨勢下，寵萌輔療市場發展的契機與挑戰為何?

有鑒於此本報邀請專家代表蒞臨，由台經社社長孫智麗博士主持座談，針對「寵萌輔療市場發展的契機與挑戰」為討論主軸，共同討論下列議題：

議題一：面對人口結構的變遷，動物輔助治療在高齡化與少子女化的趨勢下，有何發展機會?

議題二：在瑞士，動物輔助活動成為醫囑項目，使用動物輔助活動的病患可以申請健保補助。台灣目前動物輔助治療發展現況為何?

議題三：台灣動物輔助治療發展的困難(困境)為何?

議題四：產官學研如何共創台灣動物輔助治療的發展機會?