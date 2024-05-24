前往主要內容
工商時報LOGO

文化遺址新發現！揭密水稻「從野生到馴化」10萬年演化史

  • 中時即時 李文輝

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

新華社24日報導，中國大陸科研團隊日前利用植矽體微體化石分析等方法，在浙江上山文化遺址開展水稻起源研究，揭示了水稻從野生到馴化的10萬年連續演化史。

研究結果表明：早在約10萬年前，野生水稻就已在長江下游地區分布；約2.4萬年前，人類開始採集並利用野生水稻；約1.3萬年前，人類有意或無意地對野生水稻進行馴化前的栽培；約1.1萬年前，東亞稻作農業起源。

這項研究進一步確認了中國是世界水稻的起源地，有助於更好理解人類社會發展、農業文明起源。相關成果5月24日在國際學術期刊《科學》線上發表。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 5／30天赦日 開運絕佳是這兩個時辰

  2. 又合體！大潤發將進駐青埔IKEA

  3. 台中銀股東會通過配發股利0.96元 表現太好小股東「沒問題」

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。