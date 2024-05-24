文化遺址新發現！揭密水稻「從野生到馴化」10萬年演化史

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新華社24日報導，中國大陸科研團隊日前利用植矽體微體化石分析等方法，在浙江上山文化遺址開展水稻起源研究，揭示了水稻從野生到馴化的10萬年連續演化史。

研究結果表明：早在約10萬年前，野生水稻就已在長江下游地區分布；約2.4萬年前，人類開始採集並利用野生水稻；約1.3萬年前，人類有意或無意地對野生水稻進行馴化前的栽培；約1.1萬年前，東亞稻作農業起源。

這項研究進一步確認了中國是世界水稻的起源地，有助於更好理解人類社會發展、農業文明起源。相關成果5月24日在國際學術期刊《科學》線上發表。