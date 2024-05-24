台經院景氣調查4月微上揚 孫明德曝1現象掩蓋製造業景氣實況

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股市本周盤整情況居多，經濟景氣實際上也十分相近。台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德24日指出，台經院景氣調查顯示，廠商觀測4月景氣和3月的「差不多」，製造業廠商對當月景氣表現看法轉為普通，整體上景氣並沒有變差。

惟需關注的是，孫明德提醒，近月來維持整體製造業景氣其實是來自「一個人的武林」，即資通訊視聽產品的生產、出口成長率與占比特別突出，包括今年前4月的出口成長率121.6％、在整體製造業的占比也擴大到28.6％，掩蓋了其他產業仍停留在負成長的實況。

台灣經濟研究院24日發布最新景氣調查結果，經過模型試算後，4月製造業、服務業的營業氣候測驗點分別為98.67點、95.70點，較上月分別僅上揚0.35點、0.65點，均呈現連續二個月上揚態勢；4月營業氣候測驗點為107.39點，較上月大幅上升4.24點，大步結束先前連續二個月下滑的趨勢。

孫明德分析，目前製造業「持平略升」的景氣走勢，像是走在上坡路段，及至4月需要小小喘息，反映在4月製造業營業氣候測驗點的略升，若期待強大力道注入經濟動能的出現，就要大多數的產業別都要跟上資通視聽業的勇健腳步，這需要待及度過4、5月的產業淡季，

4、5月是國內製造業的產業淡季，4月製造業接單、生產與出口表現較上月衰退，台經院調查，製造業廠商對當月景氣表現看法轉為普通，不過隨著供需情勢逐步改善，加以新興科技應用加速推進，全球終端商品需求逐漸回溫，因此製造業廠商對未來半年景氣看法仍偏向好轉與持平看待。

服務業方面，台經院指出，4月金融市場波動加劇，加上花蓮強震亦衝擊花東觀光產業，且食安問題頻傳，消費者對於部分品牌消費轉趨保守，服務業者對當月景氣表現看法較上月調查明顯轉差，不過對未來半年景氣表現看法仍維持樂觀。