地表上最重要的股票飆漲 傳奇投資人敲警鐘：輝達股價像是泡沫

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本周最重磅的消息就是AI龍頭輝達發布了財報，超乎預期的營收以及令人驚豔的財測，再加上拆股以及加發股利的利好消息，讓華爾街大聲歡呼，輝達股價暴漲，截至周四，已上漲9.32%，股價飆破1,000美元。僅在1日內，輝達市值增加了2,176.85億美元，CEO黃仁勳個人身價也躍升至913億美元，居全球富豪榜單的第17位。

然而，在這地表上最重要的股票大肆慶祝之際，資產管理公司Research Affiliates創辦人、華爾街知名投資者阿諾特 (Rob Arnott)則發出警示，他對輝達長期發展抱著懷疑態度，認為其股價存在著泡沫。

阿諾特接受美媒《CNBC》採訪時表示，輝達在市場上的成功是基於它未來將繼續主導半導體產業的想法，但「這似乎存在泡沬」，因為他認為其他的競爭對手絕不會袖手旁觀。

阿諾特說，輝達財報中的市銷率是天文數字，「之所以是天文數字，是因為他們的利潤率絕對是巨大的。」在這種情況下，AMD、英特爾和台積電是否會讓輝達繼續保持50%以上的利潤率或是90%以上的市佔率？阿諾特說：「不、不會的，他們都會參與進來。」

阿諾特認為，半導體廠商之間的競爭對人工智慧來說是個好消息，因為這保証了在人工智慧的算力不斷提高的同時，成本價格也會下降。不過，可以肯定的是，輝達目前遙遙領先，其晶片的需求遠遠超過供給，第二季度財測依舊強勁。