創星物聯將在 COMPUTEX 2024 展示先進 SafeDrivio AI 分析模組

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創星物聯最新「SafeDrivio AI 分析模組」應用方案。此分析基於創星物聯超過百億筆精準車用數據與影像資料，利用先進的 AI 技術不斷迭代，提升模型預測和視覺辨識的準度，從而提升營運管理的效度。

致力於車聯網軟體與AI技術的創星物聯公司，將於COMPUTEX 2024展示其最新的「SafeDrivio AI 分析模組」應用方案。創星物聯位於南港展覽館一館4樓智慧移動區（攤位號碼 N1024），這一展示將成為此次展會中的一大亮點，展示創星物聯在智慧移動和人工智慧領域的創新應用。

創星物聯（Trans-IoT）是鴻海集團在八大智慧生活中物聯網/車聯網的轉投資公司，專注於車輛出行數據應用。創星物聯致力於車聯網軟體與AI技術，以數據為核心基礎，運用智能分析工具，整合影像處理和影像辨識，打造車用領域數據平台。憑藉近百億筆精準車用數據與影像資料，創星物聯成為市場唯一直接提供Tier 1 車廠整車整合服務的供應商。

SafeDrivio AI 分析模組是創星物聯的最新成果，基於海量車用數據與影像資料，利用先進的 AI 技術持續迭代，提升模型預測和視覺辨識的準度，進而提升營運管理的效能。該模組可介接在車隊管理平台上，亦可內嵌於現有的 App 流程中，將數據轉化為駕駛風險等級及碳排消耗評級，並通過視覺化儀表板，讓用戶迅速掌握整體用車狀況，進行必要的調整。

對於車隊用戶，SafeDrivio AI 分析模組能進一步將管理系統升級為優化系統，提供GPS定位、駕駛安全提示、車輛異常提醒及行駛數據報表等功能，還能生成駕駛行為改善建議書、車輛耗用能源報告書及碳排放量節能報告書。這些功能有助於將車隊風險分為安全、低、中、高風險四個等級，並提供對應風險的投保建議及線上投保諮詢。車隊碳排則透過高準確度的油耗分析模型，計算出低、中低、中高、高碳排車輛的四個等級，及時掌握碳排狀況實現目標管控。

看好根據駕駛行為計費的 UBI車險的發展潛力，創星物聯近期積極投入技術開發與市場拓展。圖／創星物聯提供

對於個人用戶，創星物聯與行車記錄器領導品牌 Mio 合作推出個人版智能車險服務，採用 SafeDrivio AI風險分析套件。車主在 Mio Next App 啟用保險加值服務後，可透過 MiSentry 12T 行車記錄器回傳相關數據，獲取個人駕駛分析結果，並能通過線上車險管家直接獲取保單健檢與試算服務。回傳的數據均以去個資化方式處理，嚴密保護用戶資料。

創星物聯與台灣及全球頂尖的企業夥伴合作，支援客戶成長的無限想像。在各式車聯場景下，與客戶共同創造令人讚嘆的絕佳應用。創星物聯深信，精準的數據可以洞悉需求，進而驅動汽車產業創造嶄新價值。公司擁有42種數據模型與演算法，8項數據技術專利，及460多支模組化成熟API，大幅縮短技術導入時間，持續推進車聯網產業的發展。創星物聯官網：https://www.trans-iot.com/