匯智安全領先群倫 臺灣資安大會展示先進資訊安全技術受到重視

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

近年全球資安環境受到關注，匯智安全科技於2024臺灣資安大會中發表一系列資訊安全解決方案，以大會「Generative Future」為主題，聚焦於AI資安新時代來臨，吸引來自世界各地的資安專業人士。

總統賴清德以及行政院副院長鄭麗君等政府官員皆出席大會，展現出政府力挺資安產業發展的決心。賴清德強調，由於錯誤訊息和網路犯罪成為全球面臨的主要風險，台灣成為全球假消息攻擊最嚴重的國家，更需要在資安上下足功夫。

匯智安全科技展示其最新資訊安全技術，包括零信任網絡(ZTN)解決方案和獨創密鑰，此些創新技術為提供企業全方位的數據保護，確保企業面對日益複雜的網路威脅，能維持堅固的防禦力。

匯智安全科技展出包括ZTN (Zero Trust Network) 產品系列在內的多種解決方案，強調「零信任」只信任經驗證設備的重要性。ZTN產品系列包括ZTA File Protection Platform（文件零信任保護平台），可確保文件在存儲和傳輸過程中的安全。此外，匯智安全科技還提供B to B Interchange和File Auditor等工具，以促進企業間的安全數據交換和文件使用活動的審計。

今年大會特別邀請荷蘭資安三角洲Security Delta (HSD)專家Joris den Bruinen發表演說，他分享荷蘭在網路安全策略與行動上的經驗，強調國際合作在對抗跨國網路犯罪中的重要性，而此一演說與匯智安全科技所倡導的全球安全觀點不謀而合。

匯智安全科技董事長鄭嘉信表示：「在這個資安被視為國家安全的時代，我們承諾透過創新技術與國際合作，加強企業與政府的數據防護能力。而我們的技術不僅在台灣，在全球領域中也被認可，足以證明已走在正確的道路上。」未來匯智安全科技將計畫進一步擴大其在國際市場影響力，並持續引領資訊安全技術的發展潮流前進。