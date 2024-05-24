《電週邊》華碩攜手生態鏈 共創智慧製造新紀元

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【時報記者任珮云台北報導】華碩智慧物聯網（ASUS IoT）於今日舉辦「5G+AIoT華碩攜手生態鏈，共創共贏數位轉型新局」研討會，深入探討5G智慧製造與AIoT技術的應用。此次會議邀請了包括英特爾、亞旭電腦、台灣微軟、中華電信、新漢智能、能鉅科技、工研院、台智雲及州巧科技等多家業界領導企業，分享製造業實踐經驗，展示數位孿生與機器學習技術的落地成果。研討會強調以「人、機、料、法、環」五構面為基礎，提供以AI為核心的大數據收集與分析解決方案，促進生態系統的創新。

華碩全球副總裁暨智慧物聯網事業群共同總經理張權德表示：「近年來，5G與AIoT技術快速發展，正重塑製造業的面貌。華碩利用5G的低延遲和高頻寬特性，部署人工智慧製造系統，與供應商合作共贏，引領全球『邊緣智能』應用，打造完整生態鏈，協助企業強化競爭力，加速數位轉型。」

根據MarketsandMarkets的預測，到2025年，智慧製造AIoT應用市場規模將達800億美元，穩居第一。資策會產業情報研究所（MIC）彙整的數據也顯示，全球5G專網市場營收預計在2026年增長至2,518億美元，2030年更將達10,939億美元，年複合成長率達34.15%。這些技術不僅在智慧工廠中應用廣泛，還涵蓋醫療保健、智慧城市、農業、教育與娛樂等多元場域，提升生活品質，造福更多人群。

此外，華碩智慧物聯網積極響應「國家發展委員會促進5G及人工智慧導入智慧城鄉物聯網」計畫，與亞旭電腦、台灣微軟和中華電信合作開發5G基礎設施，並聯手新漢智能、能鉅科技、工研院、台智雲及州巧科技，協助客戶導入尖端解決方案，包括工廠AIoT自我優化、智慧製造感測AI融合及自動光學檢測深度學習，提升工廠管理效率和產能，深化工業4.0，開創智慧製造的新紀元。