麗嬰房首季減虧三分之一 林柏蒼：閉店減損策略正確

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麗嬰房（2911）24日股東會，麗嬰房2023年合併營收30.73億元，年減8％，全年稅後淨損5.23億元，每股虧3.83元，唯今年首季閉店逾20家力道相對強勁，促使第一季減虧高達三分之一，董事長林柏蒼指出，閉店效益明顯，顯見至少閉店減損的策略是正確的。

延續去年東南亞拓展計畫，麗嬰房目前已鎖定馬來西亞、新 加坡兩國進行跨境電商銷售，緊接著下半年會與在地KOL等社群名人合作行銷。

麗嬰房受少子化、電商衝擊，營運連年虧損，截至去年底，兩岸直營通路404個，一年減少88個。林柏蒼在股東年報指出，大環境是最大挑戰，未來會以嬰兒事業為主軸發展多角化，同時尋求新興市場商機，並站穩兩岸市場。

老字號童裝品牌麗嬰房在近十年營收往下，主要是大陸電商與少子化衝擊，兩岸店數從最高峰的1,000多家規模一路縮減，截至去年底，麗嬰房兩岸直營實體通路數為404個，其中台灣184個、中國220個，整體通路數較2022年底減少88個；其中台灣減少33個，中國減少55個，

店數僅剩不到4成，今年在大陸會加大力道再關百店，以第一季來說已閉店20家，會再繼續閉店50家，同時布局東南亞電商機會。

隨著店數減少，麗嬰房全年合併營收亦每況愈下，去年30.73億元，年減8％；其中台灣地區營收占比為62.7％、大陸為37.3％，今年第一季大陸續閉店合併營收為7.37億元年減12.3％，唯虧損相對收歛，從去年同期的淨損9,977萬降至今年同期的6,553萬元虧損，減幅達34％。

麗嬰房認為，大環境仍是最大的挑戰，不過受到現在晚婚趨勢影響，新手爸媽在經濟能力上相對穩定，對生活品質的要求也更高，整體消費力仍較過去成長，但國內外成人服飾品牌都開始向下延伸歲段，推出孩童及嬰童產品，疫情也改變傳統零售行銷方式和策略。

因此麗嬰房從去年起，嘗試將網路和實體零售結合，深耕線上消費者，同時往新興市場東南亞發展，今年先鎖定馬來西亞、新加坡做跨境電商拓展市場。