台南12艘龍舟開光點睛 97隊伍逾2千選手參與國際錦標賽

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2024台南國際龍舟錦標賽將於6月6日至10日盛大登場，今年有97支隊伍、2212位選手參賽，市長黃偉哲今天擔任主祭官，逐一為已淨身1周的12艘龍舟開光點睛，25日起各隊選手也將在安億橋至承天橋運河段練習，為龍舟賽掀開序幕。

黃偉哲表示，龍舟比賽具有文化傳承意義，而且，古都台南龍舟比賽傳承300多年，今年是台南400更是別具意義，他也祈求天上聖母神威顯現，保佑賽事順利、選手平安。他強調，今年龍舟比賽的同時，南市府也舉辦民俗活動、市集，歡迎大家一起來欣賞台南市國際龍舟錦標賽。

南市府表示，往年辦理台南國際龍舟錦標賽前，都會將大龍舟8艘及小龍舟4艘共計12艘龍舟，先擺在安平開台天后宮廟埕1周淨身，23日晚由廟方舉行「淨油除穢科儀」完畢，象徵12艘船身淨化、除穢，今日開光點睛，迎接12艘全新氣象龍舟，準備在台南國際龍舟錦標賽大展身手。

體育局表示，龍舟比賽6月6日開幕當天安排「Coming True即將成真火舞團」帶來精彩火舞表演，以國內首創結合運河水域的大型火舞表演，看看火龍與水龍如何共濟護台南。龍舟活動會場也安排美食、農特產及文創等攤位，還有精彩藝文表演與體驗活動區，可以玩立蛋、童玩，歡迎大家端午連假期間一起來台南度過端午佳節，觀賞精彩又刺激的龍舟競賽。

此外，南市府積極打造運動城市，目前推出「響動‧享動 全民來運動」運動健康護照APP，民眾只需在Play商店（Android系統）或App Store（iOS系統）搜尋「台南運動健康護照」，即可輕鬆下載，並至指定運動場所或參與相關的體育賽事運動即可集點參與抽獎，獎項包含捷安特ebike、iphone手機、任天堂switch等。