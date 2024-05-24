非洲不是大國博弈競技場 陸批渲染 「綠色產能過剩」有悖事實

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中國常駐聯合國代表傅聰當地時間23日在聯合國安理會「加強非洲國家在應對全球安全和發展挑戰中的作用」公開辯論會上表示，應支持非洲糾正歷史不公，推動全球治理體系更加完善；非洲應是國際合作的大舞台，而不是大國博弈的競技場。至於個別國家渲染別國「綠色產能過剩」，完全站不住腳。

香港01引述新華社報導，傅聰指出，全球治理體系需要革新和完善，克服權利不公、機會不公和規則不公的現象。非洲是多極化世界的平等一極，非洲獨特的烏班圖精神蘊含着深刻智慧，可以為解決當今世界難題提供重要啟迪，為應對人類共同挑戰提供新思路。

傅聰稱，中方歡迎非洲聯盟（非盟）和非洲國家加入二十國集團和金磚國家合作機制，支持通過「金磚＋」等機制加強與非洲國家合作，為非洲參與全球治理不斷搭建新平台。中方支持切實提升非洲國家在國際金融架構中的代表性和發言權。在聯合國安理會改革問題上，中方主張就優先解決非洲訴求作出特殊安排，糾正非洲長期遭受的歷史不公。

「非洲應是國際合作的大舞台，而不是大國博弈的競技場。」傅聰強調，應支持非洲主導自身和平與安全事務。國際社會必須尊重非洲國家和非洲人民的主導權，堅持以非洲方式解決非洲問題。抱守殖民時代舊思維，肆意干涉非洲國家內政，對非洲國家動輒施壓制裁，甚至以冷戰思維將大國博弈引入非洲，只會在非洲引發新的對抗和動盪。

傅聰直言，國際社會特別是已開發國家有責任加大對非洲技術轉移和知識分享，彌合南北技術鴻溝。非洲在綠色技術和產品方面面臨巨大缺口。從全球看，相關缺口更大。

傅聰意有所指稱，個別國家渲染別國「綠色產能過剩」，這有悖事實，完全站不住腳。中國願與非洲分享綠色技術、產品和經驗，提高綠色產品可及性，幫助非洲更好應對氣候變化，加快推進綠色轉型。

傅聰說，加強與非洲國家的團結合作，始終是中國外交優先方向。今年秋天，中國將主辦新一屆中非合作論壇峰會。中方願透過此次峰會推動中非友好合作再上新台階，為非洲實現持久和平與發展貢獻更多力量。